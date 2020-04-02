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  • Илон Маск запретил своим сотрудникам использовать приложение для видеозвонков Zoom
02 апреля 2020, четверг, 19:15 521
Америка 2020-04-02T19:16:47+03:00
Українські Новини
Илон Маск запретил своим сотрудникам использовать приложение для видеозвонков Zoom

Илон Маск запретил своим сотрудникам использовать приложение для видеозвонков Zoom

Кира Молчанова
SpaceX, Илон Маск, Tesla, Zoom
Zoom. Скриншот видео
Zoom. Скриншот видео

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск запретил работникам своей компании пользоваться популярным приложением для видеозвонков Zoom. Об этом сообщает издание Reuters.

Илон Маск направил электронные письма всем сотрудникам компании, в котором объяснил свое решение об отключении Zoom во всех подразделениях SpaceX. По его мнению, это обусловлено "значительными проблемами с безопасностью и конфиденциальностью".

Глава компании посоветовал своим сотрудникам пользоваться альтернативными средствами связи, но не "Зумом". Такое решение он принял после того, как стало известно, что это приложение отправляет для Facebook информацию о гаджетах пользователей. Маск посчитал это угрозой безопасности.

Аналогичное решение приняли в NASA. Эту информацию подтвердила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Как сообщали Українські Новини, бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун ответила на предложение главы глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска бесплатно разослать аппараты ИВЛ в больницы мира и попросила прислать несколько в Украину.

После этого с аналогичной просьбой к Маску обратилось посольство Украины в США.

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