Илон Маск запретил своим сотрудникам использовать приложение для видеозвонков Zoom

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск запретил работникам своей компании пользоваться популярным приложением для видеозвонков Zoom. Об этом сообщает издание Reuters.

Илон Маск направил электронные письма всем сотрудникам компании, в котором объяснил свое решение об отключении Zoom во всех подразделениях SpaceX. По его мнению, это обусловлено "значительными проблемами с безопасностью и конфиденциальностью".

Глава компании посоветовал своим сотрудникам пользоваться альтернативными средствами связи, но не "Зумом". Такое решение он принял после того, как стало известно, что это приложение отправляет для Facebook информацию о гаджетах пользователей. Маск посчитал это угрозой безопасности.

Аналогичное решение приняли в NASA. Эту информацию подтвердила официальный представитель американского космического ведомства Стефани Ширхольц.

Как сообщали Українські Новини, бывшая министр здравоохранения Уляна Супрун ответила на предложение главы глава компаний Tesla и SpaceX Илона Маска бесплатно разослать аппараты ИВЛ в больницы мира и попросила прислать несколько в Украину.

После этого с аналогичной просьбой к Маску обратилось посольство Украины в США.