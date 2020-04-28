Как безопасно пользоваться приложением Zoom, чтобы избежать попадания в ловушку хакеров

После того, как стало известно, что хакеры начали взламывать и воровать данные пользователей приложения Zoom, возникло много вопросов о том, как правильно пользоваться приложением, чтобы избежать попадания в ловушку хакеров и взломщиков. Эксперты по кибербезопасности в Forbes опубликовали важные советы для активных пользователей.

1. Постоянное обновление

Одним из важных моментов является обновление любой установленной версии мобильного или компьютерного приложения Zoom. Это гарантирует низкий риск компрометации.

2. Используйте пароли для защиты вашей конференции и никогда не сообщайте свой идентификатор встречи

Взлом Zoom связан с тем, что конференции не защищены паролем. Люди часто публикуют номер конференции в Интернете (социальных сетях), и без какой-либо защиты от взлома кто угодно может просто войти без приглашения.

"Никогда не публикуйте ссылку или идентификатор собрания на общедоступных платформах и старайтесь не использовать личный идентификатор собрания - вместо этого позвольте Zoom генерировать случайный идентификатор для каждого совещания", - говорит Джейк Мур, специалист по кибербезопасности в ESET.

Также необходимо отключить опцию "Вставить пароль в ссылку на собрание для присоединения одним нажатием" и включить "Требовать пароль для участников, присоединяющихся по телефону".

3. Сохраняйте надежно пароли

При использовании Zoom безопасное предоставление пароля может быть проблемой.

"В любом случае, не размещайте пароль в общедоступном интернете", - советует Джон Опденаккер, специалист в области кибербезопасности. Это делает идею использования пароля бесполезной.

Для бизнеса, говорит Марк Островский, эксперт по кибербезопасности в Check Point, лучшая идея - подключиться к Zoom через единый вход, если ваша компания предоставляет такой тип аутентификации.

4. Используйте "комнаты ожидания"

Еще один способ не дать хакерам войти в ваш чат или собрание - это использовать комнаты ожидания. Это позволяет организатору проверять всех, кто входит в собрание, чтобы убедиться, что никто не может попасть внутрь.

"Используйте функцию зала ожидания в качестве организатора и удвойте пароль встречи для назначенных гостей", - говорит эксперт. Кроме того, он говорит:

"Чтобы избежать еще более неловкого опыта бомбардировки Zoom, установите общий доступ к экрану на" только хост "и отключите передачу файлов".

5. Управление участниками

Для организаторов также будет хорошей идеей управлять участниками встречи. Для этого вам следует убедиться, что вы единственный администратор. Вы также можете управлять камерой и отключать звук.

Организаторы могут гарантировать, что участники не смогут делиться своим экраном без одобрения, говорит Опденаккер.

6. Остерегайтесь фишинга

Еще одна угроза безопасности для пользователей Zoom - фишинг, когда злоумышленники ведут людей на вредоносный сайт для загрузки вредоносных программ или ввода сведений.

Вы всегда должны быть осторожны, нажимая на любые ссылки приглашения на встречу. "В спешке может быть соблазнительно просто щелкнуть ссылку в последнем письме, но всегда стоит подождать, чтобы проверить", - говорит эксперт.

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