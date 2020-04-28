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28 апреля 2020, вторник, 14:19 389
Мир 2020-04-28T14:19:31+03:00
Українські Новини
Журналист Financial Times подслушивал совещания других изданий через Zoom, – The Independent

Журналист Financial Times подслушивал совещания других изданий через Zoom, – The Independent

Елизавета Кесельман
Журналистика, Прослушка, The Independent, Financial Times, Zoom
Наушники. Прослушка. Фото: iadvocate
Наушники. Прослушка. Фото: iadvocate

После того, как стало известно, что приложение Zoom используется хакерами для кражи личных данных пользователей, стало известно, что один из журналистов издания Financial Times через приложение подслушивал онлайн-совещания других изданий. Об этом передает The Independent.  

В частности, журналист Financial Times Марк ди Стефано подслушивал видео-звонки журналистов из онлайн-изданий The Independent и Evening Standard в Zoom, когда редакторы сообщали журналистам о экономических последствия кризиса для редакций. 

Журналист обнародовал данные в своем Twitter, и на сайте в Financial Times. Однако на данный момент ни на сайте издания, ни в аккаунте журналиста соответствующих публикаций нет.

Как передает Independent, на видеоконференции с внезапным участием журналиста, сотрудникам сообщили подробности и причины сокращений зарплат и отпусков. После этого в Financial Times опубликовали отчет, где Марк Ди Стефано описал конфиденциальные подробности и сообщил про уменьшение рекламных контрактов в редакции.

После проведения расследования The Independent стало известно, что Ди Стефано подключался к видео-звонкам с помощью безымянной учетной записи, связанной с его мобильным телефоном.

С этой же записью он успешно подключися и к видео-звонку редакции Evening Standard. Первого апреля в издании объявили о масштабных отпусках и сокращениях зарплат. Соответствующая публикация появилась на сайте Financial Times в этот же день.

Сам Марк ди Стефано и издание Financial Times отказались от комментариев. По информации The Independent, репортера отстранили от должности на время расследования.

Как сообщали Українські Новини, израильские эксперты выяснили, что украсть данные с компьютера можно с помощью охлаждающих вентиляторов. 

Кроме того, Forbes дал советы, как безопасно использовать приложение Zoom.

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