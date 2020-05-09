В Киевской области за сутки зафиксировали 24 случая коронавируса. Данные по районам

В то время, как в Киеве зафиксировали уже 1 771 случай заражения коронавирусом, в Киевской области по состоянию на 10:00 9 мая зарегистрировано 959 случаев заболевания COVID-19, из них в 88 детей и 135 медицинских работников. За последние сутки выявлено 24 новых случая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации.

Лабораторно подтвержденные случаи выявлены:

В Обуховском районе - 172 случая (г. Обухов - 77, пгт Козин - 22, г. Украинка - 29, с. Нещеров - 10, с. Таценки - 8, с. Романков - 4, с. Красное-1 - 2, с. Деремезна - 2, с. Григорьевка - 4, с. Красная Слободка - 2, с. Германовка - 2, с. Матяшовка - 2, с. Первое Мая - 1, с. Халепья 1, с. Триполье - 1, с. Жуковке - 3, с. Гусачевка - 1, с. Долина - 1).

В Киево-Святошинском районе - 317 случаев (г. Вишневое - 157, с. С. Борщаговка - 35, с. Крюковщина - 22, г. Боярка - 19 с. П. Борщаговка - 25 с. Лесники - 5 , с. Гатное - 6, с. Святопетривське - 11 с. Дмитровка - 5, с. Белогородка - 6, с. Тарасовка - 7, с. Чайки - 3, с. Новое - 1, с. Кременище - 1, с . Капитановка - 1, с. Гнатовка - 1, с. Юрьевка - 2, с. Гореничи - 1, с. Ходосовка - 1, с. Круглик - 1, с. Мих. Рубежовка - 1, с. Личанка - 2, с . Вита Почтовая - 1, с. Мироцкое - 2, с. Чабаны - 1)

В Барышевском районе - 7 случаев, в Белоцерковском районе - 7 случаев, в Бориспольском районе - 27 случаев , в Броварском районе - 46 случаев, в Бородянском районе - 7 случаев, в Васильковском районе - 20 случаев, в Вышгородском районе - 12 случаев, в Иванковском районе - 2 случая, в Макаровском районе - 12 случаев, в Мироновском районе - 3 случая, в Кагарлицком районе - 24 случая, в Переяслав-Хмельницком районе - 7 случаев, в Полесском районе - 1 случай, в Рокитнянском районе - 2 случай, в Ставищенском районе - 7 случаев, в Таращанском районе - 1 случай, в Згуровском районе - 2 случая, в Богуславском районе - 5 случаев, в Фастовском районе - 3 случая, в Сквирском р-н - 2 случая, в г. Белая Церковь - 23 случая, в г. Бровары - 29 случаев, в г. Борисполь - 37 случаев, в пгт Бородянка - 3 случая, в г. Буча - 21 случай, в г. Березань - 1 случай, в г. Васильков - 18 случаев, в пгт Глеваха - 2 случая, в пгт Володарка - 3 случая, в г. Вышгород - 15 случаев, в г. Ирпень - 27 случаев, в г. Макаров -1 случай, в г. Фастов - 20 случаев, в пгт Ворзель - 4 случая, в пгт Гостомель - 8 случаев, в пгт Коцюбинское - 9 случаев, в пгт Ставище - 1 случай, в г. Кагарлык - 33 случая, в г. Переяслав - 7 случаев, в пгт Рокитное - 6 случаев, в г. Богуслав - 2 случая, в г. Яготин - 2 случая и в пгт Иванков - 1 случай.

На стационарном лечении - 178 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 781 человек. Выздоровели 117 человек, в том числе 6 детей. За все время пандемии умерло - 20 человек.

Как сообщали Українські Новини, в субботу, 8 мая, количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в Украине увеличилось на 515 до 14 710.

Кроме того, за один день было проведено 7 938 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).