Для поддержки безработных выделены дополнительные 5 млрд гривен

Пока в Украине из-за карантина растет уровень безработицы, Кабинет Министров увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 5 млрд с 15,7 млрд до 20,8 млрд гривен, с доходами 20,95 млрд гривен и расходами - 20,78 млрд гривен.

Об этом говорится в постановлении №337 от 6 мая, передают Українськi Новини.

Планировалось, что в 2020 году доходы Фонда соцстрахования на случай безработицы составят 15,8 млрд гривен, а расходы - 15,6 млрд гривен.

Также в ранее принятом бюджете средства из государственного бюджета составляли 1,7 млн гривен, в новом постановлении средства госбюджета составляют 6 млрд гривен.

При этом, 4,7 млрд из них предназначены для выплаты помощи по частичной безработице в связи с карантином, 1,27 млрд - для борьбы с коронавирусом и его последствиями на возвратном основании.

Эти средства выделены из фонда борьбы с острой респираторной болезньюCOVID-19.

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