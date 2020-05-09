подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
09 мая 2020, суббота, 08:00 101
Финансы 2020-05-09T08:00:01+03:00
Українські Новини
Для поддержки безработных выделены дополнительные 5 млрд гривен

Для поддержки безработных выделены дополнительные 5 млрд гривен

Кира Молчанова
Бюджет, Безработица, Финансирование, Фонд
Безработица. Фото: mirperemen.net
Безработица. Фото: mirperemen.net

Пока в Украине из-за карантина растет уровень безработицы, Кабинет Министров увеличил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 5 млрд с 15,7 млрд до 20,8 млрд гривен, с доходами 20,95 млрд гривен и расходами - 20,78 млрд гривен.

Об этом говорится в постановлении №337 от 6 мая, передают Українськi Новини.

Планировалось, что в 2020 году доходы Фонда соцстрахования на случай безработицы составят 15,8 млрд гривен, а расходы - 15,6 млрд гривен.

Также в ранее принятом бюджете средства из государственного бюджета составляли 1,7 млн гривен, в новом постановлении средства госбюджета составляют 6 млрд гривен.

При этом, 4,7 млрд из них предназначены для выплаты помощи по частичной безработице в связи с карантином, 1,27 млрд - для борьбы с коронавирусом и его последствиями на возвратном основании.

Эти средства выделены из фонда борьбы с острой респираторной болезньюCOVID-19.

Ранее Українськi Новини писали, как оформить пособие по частичной безработице в восемь шагов: детальная инструкция. Чтобы встать на учет онлайн, достаточно отправить через интернет пакет документов в выбранное отделение.

Ранее Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам

Больше новостей о: Бюджет Безработица Финансирование Фонд

В Минфине обещают, что объем финансирования со сто...
В Минфине рассказали, сколько Украина потратила на...
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса за...
В Пакистане нашли оригинальный способ бороться с б...
Вступительную кампанию-2020 в Украине перенесли: подробности
В Минсоцполитики пообещали еще два раза за год повысить пенсии
Новости
Для поддержки безработных выделены дополнительные 5 млрд гривен 08:00
С зарплаты министра обороны Тарана вычислили 31 тысячу гривен после пересмотра бюджета 08:00 Документ
За прошлый месяц в Украине сократилось производство авто на 58% 07:00
С начала года Порошенко задекларировал 12,8 млн гривен доходов и подарок на сумму 662 тыс гривен 07:00
Вкладчиков в B2B Jewelry предупредили о рисках: почему не стоит вкладывать деньги в сертификаты 07:00
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина 19:59
Возобновят работу кафе, психологи и музеи: что изменится с 11 мая 05:50 Документ
больше новостей
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
больше новостей
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok