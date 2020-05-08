Обострение на Донбассе: боевики ранили троих украинских военных

После того, как боевики ранили шестерых украинских военных и лишились 12 "бойцов" , оккупанты 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 8 мая, 3 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в нем.

Украинские защитники для прекращения враждебных обстрелов использовали дежурные огневые средства.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Широкино, Марьинки, Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись у Орехова и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих ООС получили ранения.

На все дерзкие обстрелы российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе украинские военные уничтожили двоих боевиков, еще троих ранили.

Ранее на Донбассе боевики устроили провокации и лишились двоих "бойцов".

Тем временем, штаб ООС обнародовал видео убийства украинского воина российским снайпером.



