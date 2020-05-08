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08 мая 2020, пятница, 18:53 475
Общество 2020-05-08T19:15:01+03:00
Українські Новини
Киевские ТРЦ не откроются 11 мая

Киевские ТРЦ не откроются 11 мая

Ольга Фандорина
Карантин, ТРЦ, Закрытие магазинов, карантин в Киеве
ТРЦ Lavina Mall. Фото:riola.com.ua
ТРЦ Lavina Mall. Фото:riola.com.ua

Мэрия Киева запретила открывать торгово-развлекательные с 11 мая, вопреки решению Кабмина, согласно которому разрешалась работа всех магазинов.

Об этом 8 мая на своей странице в Facebook сообщил совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский.

"Дрим Таун НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 11 мая. Так решил мэр Кличко. При этом ДТ несет большие убытки, нам выгодно открыться как можно раньше, есть противоречащее решению мэра распоряжение Кабмина. Но! И тут наступает известное "но". Но мы, как ответственный бизнес, не готовы рисковать здоровьем наших гостей и поддерживаем решение города. В конце концов эти десять дней пройдут и мы будем вспоминать о них с улыбкой. Дрим любит вас и рвется в бой, осталось совсем чуть-чуть!", - сообщил Корогодский. 

В то же время в Киеве открываются непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м), парикмахерские, адвокатские и нотариальные бюро, салоны красоты, ларьки (но есть или пить купленные в них продукты на месте будет нельзя), и т.д.

Но для всех бизнесов, которые открываются с 11 мая, действуют санитарные правила: проводить замеры температуры, клиентов пускать только в масках и т.п.

Как сообщали Українські Новини, парикмахерские и салоны красоты в Киеве повышать цены пока не будут, но все даты уже расписаны.

Также на следующей неделе будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности. 

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