підписатися на розсилку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 травня 2020, пʼятниця, 18:53 5
Суспільство 2020-05-08T20:00:02+03:00
Українські Новини
Київські ТРЦ не відкриються 11 травня

Київські ТРЦ не відкриються 11 травня

Ольга Фандорина
Карантин, ТРЦ Києва, карантин в Києві, Послаблення карантину
ТРЦ Lavina Mall. Фото:riola.com.ua
ТРЦ Lavina Mall. Фото:riola.com.ua

Мерія Києва заборонила відкривати торгово-розважальні з 11 травня, всупереч рішенню Кабміну, згідно з яким дозволялася робота всіх магазинів.

Про це 8 травня на своїй сторінці в Facebook повідомив співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський.

"Дрім Таун НЕ ВІДКРИВАЄТЬСЯ 11 травня. Так вирішив мер Кличко. При цьому ДТ несе великі збитки, нам вигідно відкритися як можна раніше, тобто суперечить рішенням мера розпорядження Кабміну. Але! І тут настає відома "але". Але ми, як відповідальний бізнес, не готові ризикувати здоров'ям наших гостей і підтримуємо рішення міста. Врешті-решт ці десять днів пройдуть і ми будемо згадувати про них з посмішкою. Дрім любить вас і рветься в бій, залишилося зовсім трохи!", - повідомив Корогодський.

У той же час у Києві відкриваються непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м), перукарні, адвокатські та нотаріальні бюро, салони, ларьки (але їсти або пити куплені в них продукти на місці буде не можна), і т. д.

Але для всіх бізнесів, які відкриваються з 11 травня, діють санітарні правила: проводити вимірювання температури, клієнтів пускати тільки в масках і т. п.

Як повідомляли Українські Новини, парикмахерские і салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть, але всі дати вже розписані.

Також на наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності.

Більше новин про: Карантин ТРЦ Києва карантин в Києві Послаблення карантину

У Львові з понеділка послаблюють карантин. Відкрию...
Перукарні та салони краси в Києві підвищувати ціни...
У Києві збільшиться кількість громадського транспо...
Дочка російського олігарха Ротенберга вийшла з біз...
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подробиці
Прем'єр-міністру Шмыгалю за квітень нарахували 47 тис. гривень
Новини
Шмигаль у квітні призначив собі нових радників та одного звільнив 20:13
Загострення на Донбасі: бойовики поранили трьох українських військових 20:00
Нардеп Кива назвав прем'єра Шмигаля м*рзотою та нащадком пособників нацизму за відмову святкувати День Перемоги 19:41
Путін привітав народ України, але не Зеленського, з 75-річчям Перемоги 19:30
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подробиці 19:00
більше новин
В Одеській області можуть оголосити надзвичайну ситуацію через неврожай 22:17
Право на самооборону є у кожного - футбольні фанати не повинні захищати людей вибірково, - Білецький 11:42
Тимошенко відмовляється повідомити джерело виплати їй 148,3 млн гривень компенсації посилаючись на юридичні обмеження 07:00
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб. Дані у всьому світі 7 травня 08:36
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за квітень отримала майже в п'ять разів менше свого заступника 07:00 Документ
більше новин
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Офіційний Берлін заявив про однозначну відповідальність Німеччини за розв'язання війни 11:59
Разумков і Стефанчук в квітні отримали по 89,2 тисячі гривень зарплати і "депутатських" 15:26
Росія поширює фейки про розробку вірусів в лабораторіях України, Грузії та Вірменії, - Держдеп 21:24
У ЗМІ з'явився аудіозапис, як Комарницький під загрозою кримінальних справ вимагає від голови КМДА призначити "потрібних людей" 23:49
більше новин
У Києві почнуть відключати гарячу воду через гідравлічні випробування з 12 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok