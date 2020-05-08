Київські ТРЦ не відкриються 11 травня

Мерія Києва заборонила відкривати торгово-розважальні з 11 травня, всупереч рішенню Кабміну, згідно з яким дозволялася робота всіх магазинів.

Про це 8 травня на своїй сторінці в Facebook повідомив співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський.

"Дрім Таун НЕ ВІДКРИВАЄТЬСЯ 11 травня. Так вирішив мер Кличко. При цьому ДТ несе великі збитки, нам вигідно відкритися як можна раніше, тобто суперечить рішенням мера розпорядження Кабміну. Але! І тут настає відома "але". Але ми, як відповідальний бізнес, не готові ризикувати здоров'ям наших гостей і підтримуємо рішення міста. Врешті-решт ці десять днів пройдуть і ми будемо згадувати про них з посмішкою. Дрім любить вас і рветься в бій, залишилося зовсім трохи!", - повідомив Корогодський.

У той же час у Києві відкриваються непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м), перукарні, адвокатські та нотаріальні бюро, салони, ларьки (але їсти або пити куплені в них продукти на місці буде не можна), і т. д.

Але для всіх бізнесів, які відкриваються з 11 травня, діють санітарні правила: проводити вимірювання температури, клієнтів пускати тільки в масках і т. п.

Як повідомляли Українські Новини, парикмахерские і салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть, але всі дати вже розписані.

Також на наступному тижні буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності.