Мокрый снег с грозами, жара и резкое похолодание: погода на выходных будет контрастной

Погода в Украине на День Победы 9 мая а также на длинных выходных будет довольно теплой, но с дождями и грозами. А в воскресенье потеплеет местами до жары. Однако потепление будет недолгим и сменится резким похолоданием. Н а территорию страны ворвется холодный атмосферный фронт со снегом.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам синоптика, 9 мая практически по всей стране пройдут осадки с грозами.

"9 мая в Украине будут дожди и даже местами грозы, они ожидаются в восточных областях плюс Запорожье и Днепр с районами. Местами периодические небольшие дожди пройдут в западной части Украины. А на остальной территории без существенных осадков. Карта 1", - предупредила Диденко.

Погода в Украине на День Победы. Карта: facebook.com/tala.didenko

По словам синопика, 10 мая дожди сменятся теплыми градусами и будут постепенно уходить с территории страны.

"Ветер в выходные с западного перейдет на юго-западный, умеренный, на Востоке порывистый. Температура воздуха постепенно, но настойчиво, пойдет вверх", - рассказала Диденко.

В День Победы, субботу 9 мая в Украине ожидается от +13 +17 градусов, на Западе +15 +20 градусов. 10-го мая в течение дня воздух прогреется до + 15 + 20 градусов, на Западе до +18 +24 градусов.

А вот жители столицы могут радоваться - 9 мая осадки в столице маловероятны. 10 мая дожди могут пройти, но кратковременные.

Настоящее тепло придет в Киев 11 мая, температура воздуха достигнет +25 градусов, но со среды снова похолодает до +14 градусов.

Погода в Украине на День Победы. Карта: facebook.com/tala.didenko

В то же время, как рассказал Фактам ICTV старший научный сотрудник Укргидрометцентра Владислав Тимофеев, 9-10 мая в Украине придет еще один циклон: температура повысится, но затем снова понизится, начнутся дожди.

Более подробный прогноз погоды на День Победы дал Укргидрометцентр. Синоптики прогнозируют, что в Украине в субботу, 9 мая, наконец немного потеплеет, но при этом все еще будут наблюдаться переменная облачность и местами напоминать о себе дожди.

Теплее всего будет на юге и востоке страны – там температура поднимется до +22 градусов. Такой прогноз на первый выходной на этой неделе дает:

в большинстве регионов будет пасмурно, но без осадков;

дождь местами с грозой днем пройдет в западных областях;

температура ночью ожидается на уровне +4... +11;

днем столбики термометров поднимутся до +15... +19.

Погода в Украине 9 мая от Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 9 мая наиболее облачно будет на западе страны – хоть дождей там не прогнозируют, зато местами пройдет дождь. Температура ночью будет держаться в диапазоне +5... +10, днем +17... + 22 градусов.

Переменная облачность будет наблюдаться и на севере. Там тоже местами ударит дождь с грозой, но на других территориях будет сухо. Ночью – до +4... +9, а днем воздух прогреется до +15... +20 градусов.

На востоке Украины в течение субботы небо будет облачным с прояснениями, местами возможны кратковременные грозовые дожди. Температура ночью +5... +10, а днем +16... +21 градус.

В центральных областях в субботу тоже будет держаться пасмурная погода. Сильные осадки маловероятны, и только в Днепре возможно пройдут одиночные грозы. Ночью температура воздуха составит +5 ... +10, днем +15... +20 градусов.

В Киеве 9 мая мрачное небо немного прояснится, одновременно утром возможен туман. Ночью в столице ожидается +7... +9, днем +18... +20 градусов.

В воскресенье, 10 мая, на всей территории Украины установится солнечная погода, местами возможны осадки.

На западе и в центре температура прогреется до +22, однако ночью будет не так тепло — местами столбик термометра опустится до +4.

В южных областях +19, на севере и востоке +17.

В столице сухо и солнечно, ночью от +7 до +9, днем 20-20 градусов тепла.

Погода в Украине 10 мая от Укргидрометцентра.

11 мая потеплеет уже по всей стране - местами до +24 градусов, а ночью до +12.

Погода в Украине 11 мая от Укргидрометцентра.

Во вторник, 12 мая, после длинных выходных в Украину холодный атмосферный фронт с северо-запада Европы.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.



Кроме того, в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков. После двух засушливых месяцев весны начало мая выдалось богатым на ливни.

Тем временем, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.