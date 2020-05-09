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09 травня 2020, субота, 06:00 5 Інфографіка
Життя 2020-05-09T07:45:02+03:00
Українські Новини
Мокрий сніг з грозами, спека і різке похолодання: погода на вихідних буде контрастною

Мокрий сніг з грозами, спека і різке похолодання: погода на вихідних буде контрастною

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві
Погода. Фото: reading
Погода. Фото: reading

Погода в Україні на День Перемоги 9 травня а також на довгих вихідних буде досить теплою, але з дощами і грозами. А в неділю потеплішає місцями до спеки. Однак потепління буде недовгим і зміниться різким похолоданням. На територію країни увірветься холодний атмосферний фронт зі снігом.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами синоптика, 9 травня практично по всій країні пройдуть опади з грозами. "9 травня в Україні будуть дощі і навіть місцями грози, вони очікуються в східних областях плюс Запоріжжя і Дніпро з районами . Місцями періодичні невеликі дощі пройдуть в західній частині України. А на решті території без істотних опадів. Карта 1 ", - попередила Діденко.

Погода в Украине на День Победы. Карта: facebook.com/tala.didenkoПогода в Украине на День Победы. Карта: facebook.com/tala.didenko

За словами синоптика, 10 травня дощі зміняться теплими градусами і будуть поступово йти з території країни.

"Вітер у вихідні з західного перейде на південно-західний, помірний, на Сході поривчастий. Температура повітря поступово, але наполегливо, піде вгору", - розповіла Діденко .

У День Перемоги, суботу 9 травня в Україні очікується від +13 +17 градусів, на Заході +15 +20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється до + 15 + 20 градусів, на Заході до +18 +24 градусов.

А ось жителі столиці можуть радіти - 9 травня опади в столиці малоймовірні. 10 травня дощі можуть пройти, але кратковременние.Настоящее тепло прийде до Києва 11 травня, температура повітря досягне +25 градусів, але з середи знову похолодає до +14 градусов.

Карта: facebook.com/tala.didenkoПогода в Україні на День Перемоги. Карта: facebook.com/tala.didenko

У той же час, як розповів Фактам ICTV старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофєєв, 9-10 травня в Україні прийде ще один циклон: температура підвищиться, але потім знову знизиться, почнуться дощі.

Більш докладний прогноз погоди на День Перемоги дав Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують, що в Україні в суботу, 9 травня, нарешті трохи потеплішає, але при цьому все ще будуть спостерігатися мінлива хмарність і місцями нагадувати про себе дощі.

Найтепліше буде на півдні та сході країни - там температура підніметься до +22 градусів. Такий прогноз на перший вихідний на цьому тижні дає:

• в більшості регіонів буде похмуро, але без опадів;

• дощ місцями з грозою вдень пройде в західних областях;
• температура вночі очікується на рівні +4 ... +11;
• вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 ... + 19.

Погода в Украине 9 мая от Укргидрометцентра.Погода в Украине 9 мая от Укргидрометцентра.

За даними синоптиків 9 травня найбільш хмарно буде на заході країни - хоч дощів там не прогнозують, зате місцями пройде дощ. Температура вночі буде триматися в діапазоні +5 ... +10, вдень +17 ... + 22 градусів.

Мінлива хмарність спостерігатиметься і на півночі. Там теж місцями вдарить дощ з грозою, але на інших територіях буде сухо. Вночі - до +4 ... +9, а вдень повітря прогріється до +15 ... + 20 градусів.

На сході України протягом суботи небо буде хмарним з проясненнями, місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура вночі +5 ... +10, а вдень +16 ... +21 градус.

У центральних областях у суботу теж буде триматися похмура погода. Сильні опади малоймовірні, і тільки в Дніпрі можливо пройдуть поодинокі грози. Вночі температура повітря складе +5 ... +10, вдень +15 ... +20 градусів.

У Києві 9 травня похмуре небо трохи проясниться, одночасно вранці можливий туман. Вночі в столиці очікується +7 ... +9, вдень +18 ... +20 градусів.

У неділю, 10 травня, на всій території України встановиться сонячна погода, місцями можливі опади.

На заході і в центрі температура прогріється до +22, проте вночі буде не так тепло - місцями стовпчик термометра опуститься до +4.

У південних областях +19, на півночі і сході +17.

У столиці сухо і сонячно, вночі від +7 до +9, вдень 20-20 градусів тепла.
 Погода в Україні 10 травня від Укргідрометцентру.

11 травня потеплішає вже по всій країні - місцями до +24 градусів, а вночі до +12.
 Погода в Україні 11 травня від Укргідрометцентру.

У вівторок, 12 травня, після довгих вихідних в Україні холодний атмосферний фронт з північного заходу Європи.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

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Як повідомляли Українські Новини, кліматолог дала прогноз на десятиліття з пекельною спекою з ураганами і засухами.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою. Також через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.

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