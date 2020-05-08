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  • Перед выходными Пенсионный фонд направил 4,7 миллиарда гривен на выплаты пенсионерам
08 мая 2020, пятница, 16:30 74
Экономика 2020-05-08T16:31:11+03:00
Українські Новини
Перед выходными Пенсионный фонд направил 4,7 миллиарда гривен на выплаты пенсионерам

Перед выходными Пенсионный фонд направил 4,7 миллиарда гривен на выплаты пенсионерам

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсия в Украине, Финансирование пенсий, пенсия за май
Пенсия
Пенсия

В пятницу, 8 мая, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий мая, которые повысят для части пенсионеров после индексации, запланированной с 4 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в социальной сети Facebook.

Так, сегодня ПФУ отчитался о выделении еще 4,7 миллиарда гривен на пенсионные выплаты. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,3 миллиарда гривен.

Финансирование пенсии в мае. Инфограифка: ПФУ

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что выплаты будут осуществлены для каждого пенсионера в определенную дату и в установленном порядке. Всем, кто выбрал получение пенсий через АО "Укрпочта", почтальоны принесут средства домой, а пенсионеры, которые выбрали банки, получат выплаты на личные счета.

Как сообщали Українські Новини,  нескольких миллионов человек индексация не затронет. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какого-либо повышения выплат.

В мае пенсии проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров.

Тем временем, пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров

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