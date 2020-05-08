Перед выходными Пенсионный фонд направил 4,7 миллиарда гривен на выплаты пенсионерам

В пятницу, 8 мая, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий мая, которые повысят для части пенсионеров после индексации, запланированной с 4 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в социальной сети Facebook.

Так, сегодня ПФУ отчитался о выделении еще 4,7 миллиарда гривен на пенсионные выплаты. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 16,3 миллиарда гривен.

Финансирование пенсии в мае. Инфограифка: ПФУ

В то же время в Пенсионном фонде отмечают, что выплаты будут осуществлены для каждого пенсионера в определенную дату и в установленном порядке. Всем, кто выбрал получение пенсий через АО "Укрпочта", почтальоны принесут средства домой, а пенсионеры, которые выбрали банки, получат выплаты на личные счета.

Как сообщали Українські Новини, нескольких миллионов человек индексация не затронет. Те, кто мало зарабатывал и не имеют минимум 30 (для женщин) или 35 (для мужчин) лет стажа, останутся без какого-либо повышения выплат.

В мае пенсии проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров.

Тем временем, пенсионеры, которые имеют подработку или получили гонорар, могут лишиться надбавок к пенсии, поскольку Пенсионный фонд может зачислить такого человека к категории работающих пенсионеров