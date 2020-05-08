Перед вихідними Пенсійний фонд надіслав 4,7 мільярда гривень на виплати пенсіонерам

У п'ятницю, 8 травня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжив фінансування пенсій травня, які підвищать для частини пенсіонерів після індексації, запланованої з 4 травня.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ) в соціальній мережі Facebook.

Так, сьогодні ПФУ відзвітував про виділення ще 4,7 мільярда гривень на пенсійні виплати. Всього з початку місяця профінансовано пенсій на суму 16,3 мільярда гривень.

Фінансування пенсії в травні. Інфографіка: ПФУ

Водночас в Пенсійному фонді зазначають, що виплати будуть здійснені для кожного пенсіонера у визначену дату і в установленому порядку. Всім, хто вибрав отримання пенсій через АТ "Укрпошта", листоноші принесуть кошти додому, а пенсіонери, які обрали банки, отримають виплати на особисті рахунки.

Як повідомляли Українські Новини, кількох мільйонів людей індексація не торкнеться. Ті, хто мало заробляв і не мають мінімум 30 (для жінок) або 35 (для чоловіків) років стажу, залишаться без будь-якого підвищення виплат.

У травні пенсії проіндексували для 8,4 млн пенсіонерів.

Тим часом пенсіонери, які мають підробіток або отримали гонорар, можуть позбутися надбавок до пенсії, оскільки Пенсійний фонд може зарахувати таку людину до категорії працюючих пенсіонерів.