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08 мая 2020, пятница, 15:59 1174
Верховная Рада и партии 2020-05-08T16:30:23+03:00
Українські Новини
Разумков продал недвижимости на 1,8 млн гривен

Разумков продал недвижимости на 1,8 млн гривен

Ярина Вацяк
Спикер, декларация, Дмитрий Разумков, продажа недвижимости
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал около 1,8 млн гривен дохода от продажи недвижимого имущества в текущем году в то время, как заработная плата Разумкова за апрель составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

24 марта Разумков внес в реестр сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно декларации, 20 марта 2020 года он получил доход в размере 1,75 млн гривен от отчуждения недвижимого имущества.

В декларации значатся две позиции по получению дохода от продажи недвижимости: 1,6 млн гривен и 136 тыс. гривен.

Покупателем указана гражданка Украины Светлана Щербань.

При этом в декларации за 2018 год в собственности председателя парламента значится квартира в Киеве площадью 78,5 кв. м, домовладение площадью 492,2 кв. м и земельный участок площадью 1 020 кв. м в Софиевской Борщаговке Киевской области, офисное помещение в Киеве площадью 74,9 кв. м, а также земучасток (500 кв. м) и квартира (232,2 кв. м) в Здоровке Киевской области.

Кроме этого, Разумков владеет половиной квартиры в Киеве общей площадью 165,6 кв. м.

Также в собственности у спикера Рады, согласно декларации за 2018 год, имеется 3 автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска, Mazda 6 2014 года выпуска и Toyota Camry 2012 года выпуска.

За 2018 он также задекларировал 981 тыс. гривен доходов, 75 тыс. долларов наличных, 72 тыс. гривен, 1,3 тыс. евро и 832 доллара на банковских счетах, а также 26,5 млн гривен займа третьему лицу.

Декларация за 2019 год в реестре деклараций на данный момент отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, Алексей Гончарук подал в суд иск против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Также был обнародован полный список советников Разумкова.

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