Полный список советников Разумкова

Аппарат Верховной Рады Украины сообщил, что по состоянию на 26 февраля 2020 года у спикера Рады Дмитрия Разумкова 4 штатных советника и 1 внештатный.

Об этом говорится в ответе Рады на информационный запрос Українських Новин.

"... предоставляем список советников (помощников) председателя Верховной Рады Украины по состоянию на 26 февраля 2020 года: Ивановская Анастасия Игоревна - советник; Ивасик Станислав Николаевич - советник; Константинова Вера Андреевна - советник; Нижников Михаил Леонидович - советник; Заботкина Екатерина Владимировна - внештатный советник", - сказано в ответе.

Из открытых источников в сети Интернет известно, что:

Анастасия Игоревна Ивановская - была советником первого заместителя председателя Рады, изучала публичное администрирование в Национальной академии госуправления при Президенте Украины и правоведение в Киевском национальном торгово-экономическом университете.

Станислав Николаевич Ивасик - помощник-консультант депутата Рады 8-го созыва Семена Семенченко, являлся государственным экспертом экспертной группы координации политики в сфере юстиции Директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства юстиции Украины.

Вера Андреевна Константинова – политолог-международник. Занимается вопросами международных энергетических отношений и международной безопасности. Работала в аппарате Министерства иностранных дел (МИД) Украины и помощником-консультантом народных депутатов двух созывов. Муж Константиновой – третий секретарь Посольства Украины в Киргизии.

Михаил Леонидович Нижников – кандидат наук по государственному управлению, доцент, преподаватель кафедры публичного управления и администрирования Национального авиационного университета (НАУ). По июнь 2017 года работал заместителем руководителя Главного организационного управления Аппарата Рады.

А вот биографию Екатерины Владимировны Заботкиной выяснить не удается. Поиск в Интернете позволяет обнаружить лишь данные об активной участнице студенческого самоуправления Киевского национального торгово-экономического университета с аналогичными фамилией и именем.

Уточним, что в ноябре 2019 года у Разумкова было 3 советника - Нижников, Заботкина и Константинова.

Как сообщали Українські Новини, заработная плата Разумкова за январь составила 37,8 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 53,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 33,9 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что зарплата Разумкова в декабре 2019 года составила 37 тыс. гривен, Стефанчука – 54 тыс. гривен, Кондратюк – 35 тыс. гривен.