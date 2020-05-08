У Дубневича истек срок запрета выезда за границу

Срок запрета депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (группа "За будущее") на выезд за границу истек 29 апреля, Специализированная антикоррупционная прокуратура не ходатайствовала о его продлении, в то время, как Офис генпрокурора отказался закрыть дело против Дубневича.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Срок действия всех возложенных судом на Дубневича обязанностей истек 29 апреля.

На данный момент Дубневич также не обязан прибывать по требованию детектива, прокурора и суда; сообщать об изменении места жительства или места работы.

Также он может общаться со свидетелями по делу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд снял электронный браслет с Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование возможной причастности Дубневича к завладению 93 млн гривен акционерного общества "Укрзализныця".



Ранее высший антикоррупционный суд отказался наложить арест на 119 тыс. долларов и 102 тыс. евро зятя депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), которые были найдены и изъяты в ходе обыска дома депутата.