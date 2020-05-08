Госавиаслужба объяснила, почему запретила рейс с заробитчанами в Лондон

Государственная авиационная служба заявляет, что выдала авиакомпании "Международные авиалинии Украины" запрет на выполнение спецрейса "Киев - Лондон" 29 апреля, поскольку МАУ нарушила требования по согласованию слота с аэропортом вылета и планированию полета без изменения номера рейса.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила Українським Новинам.

"ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" были нарушены требования нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины при выполнении международных полетов, а именно не соблюдены требования пункта 3.2 Правил по согласованию слота с аэропортом вылета и планированию полета без изменения номера рейса от аэропорта вылета в аэропорт назначения", - сказано в нем.

Отмечается, что все запросы на выполнение специальных рейсов украинскими и иностранными перевозчиками предварительно обрабатываются причастными министерствами и ведомствами.

В дальнейшем, Госавиаслужба предоставляет разрешение на выполнение полетов в соответствии с Правилами предоставления эксплуатантам разрешений на вылет из аэропортов Украины и прилет в аэропорты Украины, утвержденными совместным приказом Госавиаслужбы и Министерства обороны от 28 ноября 2005 года.

При этом после рассмотрения и обработки скорректированной заявки авиакомпании в тот же день, 29 апреля, Госавиаслужба дала разрешение на выполнение специального рейса AUI 1117 по маршруту "Киев - Лондон".

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля МАУ со значительной задержкой осуществила рейс "Киев - Лондон" для доставки в Великобританию на работу украинских гражда.

Позже МАУ получила заказ на выполнение чартерных рейсов по перевозке украинцев по трудовым контрактам в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.