"Эпицентр К" обращался к Шмыгалю с просьбой разрешить торговлю хозтоварами еще в марте, но получил отказ

Компания "Эпицентр К", развивающая сеть одноименных строительно-хозяйственных торговых центров, обращалась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой разрешить работу объектов торговли товарами бытового и хозяйственного назначения еще в марте, однако получил отказ, после того, как в Офисе генпрокурора заявили, что проверят работу "Эпицентра" и ДТЭК во время карантина,

Об этом свидетельствую обращение компании к Шмыгалю и его ответ на обращение, которыми располагают Українські Новини.

"С целью бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости, защитными и дезинфицирующими средствами в условиях карантина, просим внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 марта №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и дополнить пп. 3 п. 2 положением о том, что запрет работы не распространяется на заведения, которые осуществляют розничную продажу товаров бытового и хозяйственного назначения при условии обеспечения ими: концентрации покупателей из расчета 1 человек на 100 кв. м торговой площади; температурного контроля посетителей; обеспечения защитными средствами обслуживающего персонала и санитарной обработки торговых площадей не реже каждых 3 часов", - сказано в письме "Эпицентр К" к Шмыгалю, датированном 18 марта.

В письме подчеркивается, что такие меры будут способствовать снижению панических настроений среди населения и помогут избежать дефицита товаров.

"Эпицентр К" подчеркнул, что в магазинах компании есть возможность обеспечить безопасную дистанцию между покупателями.

Кроме того, компания придерживается санитарных норм и правил.

18 марта был подготовлен ответ на письмо "Эпицентра".

"На ваше письмо относительно применения подпункта 3 пункта 2 постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", информируем, что нормы этого подпункта не распространяются на объекты торгового и бытового обслуживания населения, которые осуществляют торговлю средствами гигиены, изделиями медицинского назначения, средствами связи", - сказано в ответе на письмо "Эпицентра".

Также Шмыгаль обратил внимание компании на необходимость проведения дезинфекции, усиленного мониторинга и контроля за соблюдением санитарных норм и температурного скрининга.

Документ о работе "Эпицентра"

Как сообщали Українськi Новини, в "Эпицентре" запретили продавать все товары, кроме товаров первой необходимости.

Ранее "Эпицентр" оплатил авиарейс из Китая, который осуществлял самолет "Мрия".