С сегодняшнего дня Польша возобновляет курсирование поездов "Интерсити"

В Польше, где ранее возобновили выдачу рабочих виз украинцам, с сегодняшнего дня возобновляют курсирование поездов "Интерсити". Об этом передает издание Rynek Kolejowy.

Отмечается, что возобновляется курсирование более 20 поездов PKP Intercity. Обязательным условием является то, что пассажиры будут занимать только каждое второе место в вагоне.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, билеты будут продаваться на половину мест, чтобы пассажиры могли занимать только каждое второе место в вагоне.

С 8 мая поезда выйдут на маршруты в Варшаву, Краков, Труймясто, Катовице, Перемышль, Люблин, Зелёну Гуру и Ольштын.

Отмечается, что увеличение маршрутов будет зависеть от возможностей свободного передвижения и интереса к услугам PKP Intercity.

Как сообщали Українські Новини, для украинских заробитчан планируют организовать бесплатные чартерные рейсы в Польшу.

Кроме того, акционерное общество "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.

Тем временем, "Укрзализныця" начала бесплатно возить медиков служебными поездами.