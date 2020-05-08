подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
  • Новости
  • Мир
  • С сегодняшнего дня Польша возобновляет курсирование поездов "Интерсити"
08 мая 2020, пятница, 14:31 545
Мир 2020-05-08T14:33:04+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Польша возобновляет курсирование поездов "Интерсити"

С сегодняшнего дня Польша возобновляет курсирование поездов "Интерсити"

Елизавета Кесельман
Польша, Интерсити, Поезд, Возобновление работы поездов
Поезд Интерсити
Поезд Интерсити

В Польше, где ранее возобновили выдачу рабочих виз украинцам, с сегодняшнего дня возобновляют курсирование поездов "Интерсити". Об этом передает издание Rynek Kolejowy.

Отмечается, что возобновляется курсирование более 20 поездов PKP Intercity. Обязательным условием является то, что пассажиры будут занимать только каждое второе место в вагоне.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, билеты будут продаваться на половину мест, чтобы пассажиры могли занимать только каждое второе место в вагоне.

С 8 мая поезда выйдут на маршруты в Варшаву, Краков, Труймясто, Катовице, Перемышль, Люблин, Зелёну Гуру и Ольштын.

Отмечается, что увеличение маршрутов будет зависеть от возможностей свободного передвижения и интереса к услугам PKP Intercity.

Как сообщали Українські Новини, для украинских заробитчан планируют организовать бесплатные чартерные рейсы в Польшу.

Кроме того, акционерное общество "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели. 

Тем временем, "Укрзализныця" начала бесплатно возить медиков служебными поездами.

Больше новостей о: Польша Интерсити Поезд Возобновление работы поездов

В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Что изменится в Киеве с 12 мая. Полный перечень послаблений в столице
Новости
Лидеры ритейла избавляются от недобросовестных партнеров, – СМИ 14:38
Диагностику коронавируса проводят 59 лабораторий. В каких областях сделали больше всего тестов 14:35
С сегодняшнего дня Польша возобновляет курсирование поездов "Интерсити" 14:31
"Эпицентр К" обращался к Шмыгалю с просьбой разрешить торговлю хозтоварами еще в марте, но получил отказ 14:27
В Украине дешевеет свинина. У людей нет денег покупать, а производители заготавливают меньше сырья 14:17
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Официальный Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны 11:59
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
Кабмин установил, что ограничения по зарплате не касаются военных и медиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok