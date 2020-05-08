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  • За сутки на Львовщине зарегистрировали наибольшее количество больных коронавирусом по всей Украине
08 мая 2020, пятница, 12:54 81
Медицина 2020-05-08T12:54:10+03:00
Українські Новини
За сутки на Львовщине зарегистрировали наибольшее количество больных коронавирусом по всей Украине

За сутки на Львовщине зарегистрировали наибольшее количество больных коронавирусом по всей Украине

Ирина Николенко
Львовская область, коронавирус в Украине, Количество заболевших коронавирусом, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на 8 мая зафиксировано 14 195 случаев заражения коронавирусом, среди них наибольшее количество больных за последние сутки во Львовской областе – 65 человек, в связи с этим в регионе собирают штаб быстрого реагирования. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Уже третьи сутки во Львовской области растет количество инфицированных COVID-19. По состоянию на 8 мая с 315 исследованных коронавирусная инфекция подтвердилась в 65 человек.

За предыдущие сутки коронавирус обнаружили в 39 человек, а днем ​​раньше – в 42. Вчера умер 62-летний житель Червонограда. У него подтвердили коронавирусную инфекцию, а также он болел бронхиальной астмой, передает издание Zaxid.net.

В связи со стремительным увеличением количества инфицированных, Андрей Садовой заявил о созыве штаба быстрого реагирования в регионе. О результате заседания обещает сообщить позже.

Всего в Львовской области уже зафиксировано 660 случаев COVID-19. Из них 138 выздоровели, 18 умерли.

Как не заразиться коронавирусом:

  • избегать контакта с больными и избегать толпы людей;
  • не касаться грязными руками лица;
  • часто мыть руки с мылом 20-40 секунд;
  • обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком;
  • использовать защитную маску и не использовать ее повторно.

Меры безопасности от коронавируса. Фото: Центр Общественного ЗдоровьяМеры безопасности от коронавируса. Фото: Центр Общественного Здоровья

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области после смерти в мужчины зафиксировали коронавирус с третьего теста. После окончания карантина, украинцам придется соблюдать дистанцию и меры безопасности, чтобы не заразится коронавирусом.

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