За сутки на Львовщине зарегистрировали наибольшее количество больных коронавирусом по всей Украине

В Украине по состоянию на 8 мая зафиксировано 14 195 случаев заражения коронавирусом, среди них наибольшее количество больных за последние сутки во Львовской областе – 65 человек, в связи с этим в регионе собирают штаб быстрого реагирования. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Уже третьи сутки во Львовской области растет количество инфицированных COVID-19. По состоянию на 8 мая с 315 исследованных коронавирусная инфекция подтвердилась в 65 человек.

За предыдущие сутки коронавирус обнаружили в 39 человек, а днем ​​раньше – в 42. Вчера умер 62-летний житель Червонограда. У него подтвердили коронавирусную инфекцию, а также он болел бронхиальной астмой, передает издание Zaxid.net.

В связи со стремительным увеличением количества инфицированных, Андрей Садовой заявил о созыве штаба быстрого реагирования в регионе. О результате заседания обещает сообщить позже.

Всего в Львовской области уже зафиксировано 660 случаев COVID-19. Из них 138 выздоровели, 18 умерли.

Как не заразиться коронавирусом:

избегать контакта с больными и избегать толпы людей;

не касаться грязными руками лица;

часто мыть руки с мылом 20-40 секунд;

обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком;

использовать защитную маску и не использовать ее повторно.

Меры безопасности от коронавируса. Фото: Центр Общественного Здоровья

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области после смерти в мужчины зафиксировали коронавирус с третьего теста. После окончания карантина, украинцам придется соблюдать дистанцию и меры безопасности, чтобы не заразится коронавирусом.