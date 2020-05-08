Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці

З 12 травня в Києві планується введення першого етапу послаблень обмежувальних заходів. Про це сьогодні, 8 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, Кличко нагадав, які саме послаблення очікують жителів столиці з 12 травня.

У Києві планують відкрити:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2);

перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно);

парки та сквери: групами обмеженою кількістю осіб;

тимчасові споруди (кіоски): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;

невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

Крім того, зможуть працювати і адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори. А також - автокінотеатр, музеї під відкритим небом та бібліотеки - поки тільки на видачу книг, без роботи читальних залів.

Також він підкреслив, що дотримання правил безпеки працівниками та відвідувачами закладів є обов'язковим.

"Обов'язкова термометрія співробітників і відвідувачів. Обов'язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски - він або не заходить у приміщення. Або це - відповідальність постачальника послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", - зазначив мер столиці.

Він зазначив, що на першому етапі послаблень закритими залишаться великі торгово-розважальні центри. А також - школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку.

Як повідомляли Українські Новини, перукарні і салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть але всі дати вже розписані.

Також наступного тижня буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності.