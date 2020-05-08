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08 травня 2020, пʼятниця, 12:46 10
Суспільство 2020-05-08T13:30:03+03:00
Українські Новини
Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці

Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, карантин в Києві, пом'якшення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

З 12 травня в Києві планується введення першого етапу послаблень обмежувальних заходів. Про це сьогодні, 8 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, Кличко нагадав, які саме послаблення очікують жителів столиці з 12 травня.

У Києві планують відкрити:

  • непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м2);
  • перукарні та салони краси (за попереднім записом і не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно);
  • парки та сквери: групами обмеженою кількістю осіб;
  • тимчасові споруди (кіоски): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;
  • невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші).

Крім того, зможуть працювати і адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори. А також - автокінотеатр, музеї під відкритим небом та бібліотеки - поки тільки на видачу книг, без роботи читальних залів.

Також він підкреслив, що дотримання правил безпеки працівниками та відвідувачами закладів є обов'язковим.

"Обов'язкова термометрія співробітників і відвідувачів. Обов'язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски - він або не заходить у приміщення. Або це - відповідальність постачальника послуг, який повинен забезпечити клієнта маскою", - зазначив мер столиці.

Він зазначив, що на першому етапі послаблень закритими залишаться великі торгово-розважальні центри. А також - школи, дитячі садочки, дитячі майданчики, прибережні зони відпочинку.

Як повідомляли Українські Новини, перукарні і салони краси в Києві підвищувати ціни поки не будуть але всі дати вже розписані.

Також наступного тижня буде відновлена робота частини установ і певних видів діяльності.

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Що зміниться в Києві з 12 травня. Повний перелік послаблень у столиці
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