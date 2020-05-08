В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось

Количество новых случаев коронавируса в Киеве за сутки составляет 46 человек. Об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что за сутки количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Киеве составляет 46 (за прошлые сутки 24), из них один медик. Кроме того, за сутки 3 летальных случая.

За последние сутки заболели: 18 женщин от 26 до 81 года и трое девочек 2, 8 и 13 лет, а также 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

Всего в Киеве 1721 подтвержденный случай заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.

За последние сутки госпитализированы 20 пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая (за прошлые сутки 507 новых случаев).

Также специалисты уверены, что даже после завершения карантина украинцам придется соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также избегать мест скопления людей, чтобы не заразиться.