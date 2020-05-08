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08 мая 2020, пятница, 10:52 155
Транспорт 2020-05-08T10:55:59+03:00
Українські Новини
Карантинный Киев стоит в пробках, — где в столице сегодня заторы

Карантинный Киев стоит в пробках, — где в столице сегодня заторы

Кира Молчанова
Киев, Автомобили, Пробки, Пробки в Киеве
Автомобиль. Фото: pexels
Автомобиль. Фото: pexels

В Киеве утром 8 мая на части дорог и мостов столицы образовались пробки, несмотря на то, что в столице пока продолжается карантин, а ослабят его только в понедельник, 11 мая.

О пробках говорят данные Google Maps.

Так, сложно проехать ко всем мостам через Днепр со стороны левого берега. Особенно сложная ситуация перед Северным мостом и на проспекте Степана Бандеры в сторону левого берега.

На правом берегу пробки на проспекте Лобановского, улице Вадима Гетьмана и улице Елены Телиги.

Ситуация легче на улицах Щусева, Дегтяревской, Саксаганского и на бульваре Леси Украинки. Но все равно там заторы.

Усложняют движения ДТП на улице Жилянской, возле Национального цирка, на Набережном шоссе перед Мостом метро, возле Национального художественного музея.

Движение ограничено на въезде в сторону проспекта Степана Бандеры и на улице Богатырской.

Пробки в Киеве. Скриншот Google MapsПробки в Киеве. Скриншот Google Maps

Как сообщали Українські Новини, наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме как минимум до конца карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что пока что городской транспорт и дальше будет работать в том же режиме, в котором работал в последнее время, однако мэры будут принимать решение об увеличении количества транспорта.

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