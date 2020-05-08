Под Афинами прошли массовые забастовки из-за нарушения карантина. Власти ввели комендантский час

В Греции под Афинами в ночь на среду с 5 на 6 мая, прошли массовые столкновения полиции и местных жителей. Об этом передает Kathimerini. Отмечается, что около 400 человек собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодые люди распивали алкогольные напитки, а увидев приезд правоохранителей, начали бросать в них бутылки и камни. Для прекращения массового правонарушения полиция применила силу. Задержаний и арестов не проводили. После инцидента в поселке принято решение о введении комендантского часа. "С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра", - говорит заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас. Также будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице. По словам Хардалиаса, беспорядки, которые произошли на площади - это серьезнее, чем обычные граждане, которые захотели отдохнуть. Как сообщали Українські Новини, Греция активно борется с последними карантина. Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня. К тому же, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.