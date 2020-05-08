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  • Под Афинами прошли массовые забастовки из-за нарушения карантина. Власти ввели комендантский час
08 мая 2020, пятница, 10:47 163
Мир 2020-05-08T11:00:01+03:00
Українські Новини
Под Афинами прошли массовые забастовки из-за нарушения карантина. Власти ввели комендантский час

Под Афинами прошли массовые забастовки из-за нарушения карантина. Власти ввели комендантский час

Елизавета Кесельман
Греция, Комендантский час, Нарушения, забастовки, Коронавирус в Греции, карантин в Греции
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

В Греции под Афинами в ночь на среду с 5 на 6 мая, прошли массовые столкновения полиции и местных жителей. Об этом передает Kathimerini.

Отмечается, что около 400 человек собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодые люди распивали алкогольные напитки, а увидев приезд правоохранителей, начали бросать в них бутылки и камни.

Для прекращения массового правонарушения полиция применила силу. Задержаний и арестов не проводили.

После инцидента в поселке принято решение о введении комендантского часа.

"С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра", - говорит заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас.

Также будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице.

По словам Хардалиаса, беспорядки, которые произошли на площади - это серьезнее, чем обычные граждане, которые захотели отдохнуть.

Как сообщали Українські Новини,

Греция активно борется с последними карантина. Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня.

К тому же, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.

 

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