Под Афинами прошли массовые забастовки из-за нарушения карантина. Власти ввели комендантский час

В Греции под Афинами в ночь на среду с 5 на 6 мая, прошли массовые столкновения полиции и местных жителей. Об этом передает Kathimerini.

Отмечается, что около 400 человек собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви, несмотря на карантин в стране. Молодые люди распивали алкогольные напитки, а увидев приезд правоохранителей, начали бросать в них бутылки и камни.

Для прекращения массового правонарушения полиция применила силу. Задержаний и арестов не проводили.

После инцидента в поселке принято решение о введении комендантского часа.

"С 7 мая на главной площади вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра", - говорит заместитель министра по гражданской защите Никос Хардалиас.

Также будет запрещено распивать алкогольные напитки на улице.

По словам Хардалиаса, беспорядки, которые произошли на площади - это серьезнее, чем обычные граждане, которые захотели отдохнуть.

Как сообщали Українські Новини,

Греция активно борется с последними карантина. Там планируют в скором времени начать туристический сезон и открыть древние достопримечательности, в том числе холм Акрополя, 18 мая. Музеи вновь откроются в середине июня.

К тому же, Греция собирается возить туристов на свои острова паромами, пока авиалинии закрыты.