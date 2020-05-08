ВООЗ оновила стратегічний план боротьби з COVID-19. Він розрахований до кінця 2020 року

Всесвітня організація охорони здоров'я після оцінки пандемії коронавірусу на засіданні надзвичайного комітету, заявила про оновлення стратегічного плану по боротьбі з інфекцією на 2020 рік. Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає прес-служба організації.

Насамперед ВООЗ збільшила бюджет до 1, 7 млрд доларів.

"Згідно з оновленими оцінками SPRP, ВООЗ потрібно 1,7 млрд доларів США для відповіді на COVID-19 на всіх трьох рівнях організації", – заявив Гебреїсус.

"ВООЗ продовжить надавати технічну підтримку урядам у реалізації пріоритетних заходів громадського охорони здоров'я для підготовки до пандемії та реагування на неї, а також інших основних служб охорони здоров'я. Цей оновлений план враховує уроки, які ми вже засвоїли, зміцнюючи роль ВООЗ у глобальної та регіональної координації в таких важливих областях, як ланцюжка поставок", – додав він.

В певних нестабільних умовах і в країнах зі слабкими системами охорони здоров'я ВООЗ продовжить свою оперативну роботу в якості постачальника основних медичних послуг.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ заявила, що коронавірус має тваринне походження.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я порівняла коронавірус з недолікованої хворобою і закликала країни не послаблювати карантин раніше часу.