подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
08 мая 2020, пятница, 07:15 184 Документ
Верховная Рада и партии 2020-05-08T08:00:07+03:00
Українські Новини
От 2 до 50 тысяч: сколько получили народные депутаты за апрель

От 2 до 50 тысяч: сколько получили народные депутаты за апрель

Ирина Николенко
Верховная Рада, Народные депутаты, Партии, зарплата депутатов
Зарплата нардепов за апрель 2020
Зарплата нардепов за апрель 2020

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов получил в два раз меньше своей средней зарплаты – 47,2 тысячи гривен, а народные депутаты – от 2 до 50 тысяч гривен. Українські Новини узнали, сколько заработали депутаты Верховной Рады за апрель.

Народные депутаты за апрель получили зарплату от почти 2 тысяч гривен до более 48 тысяч гривен. Меньше всего в апреле получил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко – 1826 грн. Наибольшая зарплата за апрель в депутата от фракции "Слуга народа" – Ольги Руденко. Апрельский оклад составил 48 292 гривны.

Также зарплату получил и председатель парламента Дмитрий Разумков. Апрельский оклад составил 47 230 гривен. Его заместителям: Руслану Стефанчуку начислили 47 230 гривен зарплаты, Елене Кондратюк – 44 970 гривен. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.

Также председатель парламента и его заместители получили по 42 040 гривен за выполнение депутатских полномочий в марте.

Сколько нардепы получили в апреле

Зарплата народных депутатов за апрельЗарплата народных депутатов за апрель

Месячный оклад депутатов ВР за апрельМесячный оклад депутатов ВР за апрель

Как сообщали Українські Новини, до окончания карантина руководящим лицам страны, а также прокурорам, судьям и руководству госкомпаний сократили заработную плату до 10 минимальных заработных плат – околи 47 тысяч гривен.

Максим Нефедов – глава Государственной таможенной службы и его заместители получали надбавку к зарплате в 600%.

Больше новостей о: Верховная Рада Народные депутаты Партии зарплата депутатов

Рада намерена огласить местные выборы до 15 июля...
Зеленский, Порошенко и Тимошенко сняли маски в Рад...
4 партии прошли бы в Верховную Раду: за кого бы пр...
ОПЗЖ зарегистрировала в Раде постановление об умен...
Зеленский назначил Саакашвили главой исполкома Нацсовета реформ
В Украине возобновили работу 562 продовольственных рынка, - Госпродпотребслужба
Новости
От 2 до 50 тысяч: сколько получили народные депутаты за апрель 07:15 Документ
95 квартал хочет вернуть Зеленского. А Энергоатом порадовался, что ему отключили блоки, хотя ГБР считает это преступлением 07:00 Новости дня
Министр Чернышов в апреле получил 47 тыс. гривен, его замы — от 4 тыс. до 99 тыс. гривен 06:40 Документ
Почти сотня депутатов Рады не получили выплаты в марте за депутатские полномочия 06:40 Документ
Соблюдать дистанцию и самоизоляцию придется после завершения карантина, — ЦОЗ 06:15
больше новостей
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют без посетителей, библиотеки работать не будут 20:00
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
В Киеве смертельное ДТП с 4 автомобилями: водитель потерял сознание за рулем 11:07
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату 17:31
Зеленский обвинил местные власти в задержке доплат медикам 15:59
больше новостей
Маски можно снимать, только когда ешь. Как будут работать летние площадки после смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok