От 2 до 50 тысяч: сколько получили народные депутаты за апрель

В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов получил в два раз меньше своей средней зарплаты – 47,2 тысячи гривен, а народные депутаты – от 2 до 50 тысяч гривен. Українські Новини узнали, сколько заработали депутаты Верховной Рады за апрель.

Народные депутаты за апрель получили зарплату от почти 2 тысяч гривен до более 48 тысяч гривен. Меньше всего в апреле получил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко – 1826 грн. Наибольшая зарплата за апрель в депутата от фракции "Слуга народа" – Ольги Руденко. Апрельский оклад составил 48 292 гривны.

Также зарплату получил и председатель парламента Дмитрий Разумков. Апрельский оклад составил 47 230 гривен. Его заместителям: Руслану Стефанчуку начислили 47 230 гривен зарплаты, Елене Кондратюк – 44 970 гривен. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.

Также председатель парламента и его заместители получили по 42 040 гривен за выполнение депутатских полномочий в марте.

Сколько нардепы получили в апреле

Зарплата народных депутатов за апрель

Месячный оклад депутатов ВР за апрель

Как сообщали Українські Новини, до окончания карантина руководящим лицам страны, а также прокурорам, судьям и руководству госкомпаний сократили заработную плату до 10 минимальных заработных плат – околи 47 тысяч гривен.

Максим Нефедов – глава Государственной таможенной службы и его заместители получали надбавку к зарплате в 600%.