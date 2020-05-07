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07 мая 2020, четверг, 18:30 364
Общество 2020-05-08T00:00:04+03:00
Українські Новини
В Днепровской ОГА сотрудник заразился COVID-19. Людей, которые с ним контактировали, проверяют

В Днепровской ОГА сотрудник заразился COVID-19. Людей, которые с ним контактировали, проверяют

Кира Молчанова
Коронавирус, Днипро, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Коронавирус в Днипре
Днепропетровская ОГА. Фото: ukrinform.ua
Днепропетровская ОГА. Фото: ukrinform.ua

Пока во всей Днепропетровской области выявили 624 случая заражения коронавирусом, у одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации лабораторно подтвердили COVID-19 из-за чего остальных сотрудников ведомства тоже проверят.

Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Люди, которые контактировали с заболевшим человеком, находятся на самоизоляции и ждут результатов ПЦР-тестов.

"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА был лабораторно подтвержден COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным. Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведена в отдаленный режим работы. Среди них и контактные лица", - рассказал Бондаренко.

Про себя Бондаренко сказал, что тоже прошел ПЦР-тест, и его результаты отрицательные.

Как сообщали Українськi Новини, в Днепре 35 человек, которые пополнили список подхвативших коронавирус 5 мая, могли заразиться от одной пенсионерки.

Тем временем в Киеве число новых случаев заражения коронавирусом за сутки сократилось по сравнению с предыдущим днем и составляет 24 человека.

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