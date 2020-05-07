Карпаты засыпало майским снегом

После того, как в Украине погода испортилась почти на всей территории, в Карпатах выпало 15 сантиметров снега. Об этом сообщили в Черногорском поисково-спасательном посту.

"По состоянию на 08 ч 07 мая на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3°C, ветер северо-западный 14-15 м / с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае

Пока же гору Поп Иван в Карпатах уже заметало снегом. 4 мая там была метель и ограниченная видимость.

Тем временем, после рекордно теплой зимы и жаркого засушливого начала весны ее последний месяц ожидается с аномальными перепадами температур и сменами погоды: синоптики ожидают и дождь, и засуху.

Так, уже следующие длинные выходные на День победы начнется потепление после достаточно прохладной недели, а следующие за ней 7 дней обещают быть не по-майски жаркими.

Днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град.