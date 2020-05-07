подписаться на рассылку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 мая 2020, четверг, 16:57 506
Общество 2020-05-07T18:30:04+03:00
Українські Новини
В конце недели в Ивано-Франковской области уровень воды в речках может подняться до 2 метров

В конце недели в Ивано-Франковской области уровень воды в речках может подняться до 2 метров

Ольга Фандорина
Паводок, Днестр, подъем воды, Подъем воды в реках
Днестр. Фото: lovlia-na-dnistri.ru
Днестр. Фото: lovlia-na-dnistri.ru

В Украине продолжает бушевать непогода - в двух реках вода может подняться до метра. Из-за обильных дождей уровень воды в водоемах Ивано-Франковской области 8 и 9 мая может подняться местами до 2 метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что подъем уровней ожидается в связи с дождевыми паводками.

"На участке Днестра Раздел-Журавное, его притоках р. Стрвяж (пост Луки), р. Ворона (пост Тысменица), на р. Вишня (бассейн Сяна) на 1,0-1,5 м; на участке Днестра Галич-Залещики на 1,6-2,1 м", - сообщили в ГСЧС.

Местами вероятен выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская обл.)

Также по данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае.  В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах. 

Больше новостей о: Паводок Днестр подъем воды Подъем воды в реках

Украина хочет построить мост через Днестр в Молдов...
Семья погибшего во время паводка под Ужгородом мал...
В Украине продолжает бушевать непогода - в двух ре...
Спасатели предупредили о порывах ветра до 25 м/с и...
В Украине ввели страхование медиков, работающих с COVID-19
МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена
Новости
В Днепровской ОГА сотрудник заразился COVID-19. Людей, которые с ним контактировали, проверяют 18:30
Офис генпрокурора выявил масштабные хищения госимущества пенитенциарных учреждений 18:25
Неизвестный напал на съемочную группу телеканала на рынке "Бахчисарай" в Запорожье 18:24 Видео
Владимир Зеленский и Евгений Кошевой. Фото: bzns.media
Кошевой заявил, что Зеленский отсутствует в "Квартале 95" временно 18:15
DCH Ярославского будет развивать киберспорт в Харькове на базе "Экополиса ХТЗ" 18:03
больше новостей
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
На карантине мошенники нажились на миллионы на желающих завести собачку или котика 21:51
Доллар готовится к скачку: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 06:30
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Населению повышают тариф за электричество, а атомные станции переводят на майнинг криптовалюты 07:00 Новости дня
Пенсионеры, безработные и предприниматели: кому "светит" матпомощь из-за карантина 05:50
"Слуги народа" просят КС растолковать, что такое "достойные условия жизни" человека 22:49
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
больше новостей
Со Свято-Покровского Голосеевского монастыря сняли карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok