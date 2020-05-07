В конце недели в Ивано-Франковской области уровень воды в речках может подняться до 2 метров

В Украине продолжает бушевать непогода - в двух реках вода может подняться до метра. Из-за обильных дождей уровень воды в водоемах Ивано-Франковской области 8 и 9 мая может подняться местами до 2 метров. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что подъем уровней ожидается в связи с дождевыми паводками.

"На участке Днестра Раздел-Журавное, его притоках р. Стрвяж (пост Луки), р. Ворона (пост Тысменица), на р. Вишня (бассейн Сяна) на 1,0-1,5 м; на участке Днестра Галич-Залещики на 1,6-2,1 м", - сообщили в ГСЧС.

Местами вероятен выход воды на заводь и дальнейшее ее затопление на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская обл.)

Также по данным Укргидрометцентра, в связи со значительными осадками в виде мокрого снега и снега 7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В среду, 6 мая, во Львове дождь перешел в снег после того, как спасатель показали настоящую майскую метель в Карпатах.