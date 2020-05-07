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  • Коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом, - ООН
07 травня 2020, четвер, 16:41 24
Світ 2020-05-07T18:45:03+03:00
Українські Новини
Коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом, - ООН

Коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом, - ООН

Ярина Вацяк
ООН, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в світі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Заступник генсекретаря ООН Марк Лоукок вважає, що поширення епідемії коронавірусу в бідних країнах може бумерангом вдарити по США, Європі та країнах Заходу, якщо вони не допоможуть подолати вірус в країнах, що розвиваються.

"Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть в безпеці ... Нам потрібні надзвичайні заходи". З такими словами звернувся багатих країн світу, пише "Голос Америки".

У четвер ООН підвищив запит на допомогу для подолання пандемії в 50 бідних країнах Африки і Латинської Америки з 2 до 6,7 мільярда доларів. З моменту початкового запиту, виданого наприкінці березня, ООН вдалося зібрати 1 мільярд доларів США на подолання епідемії в 37 країнах.

"Ми можемо уникнути ситуації, коли однорічна проблема може перетворитися в десятирічну проблему з усіма прогнозованими наслідками: нестабільністю, міграцією, створення умов для терористів, і інше", - зазначив чиновник.

Пандемія досягне свого піку в бідних країнах через три місяці або півроку і ці країни потребують значних обсягів допомоги.

"Якщо не діяти зараз, маємо бути готові до посилення конфліктів, голоду та смертості", - заявив чиновник.

"Багато країн, в яких ми працюємо, можуть стати чимось на зразок резервуарів вірусу, якщо не будуть прийнято вагомих зусиль щодо стримування цього вірусу", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні Рада ввела регулярне тестування для медиків на COVID-19, які працюють з коронавірусними хворими. Також МОЗ заявило, що якщо скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавірусу.

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