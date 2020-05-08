Почти сотня депутатов Рады не получили выплаты в марте за депутатские полномочия

В то время, как Верховная Рада урезала заработную плату для чиновников до окончания карантина, около сотни депутатов, в том числе Давид Арахамия, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Святослав Вакарчук второй месяц подряд не исполняют депутатские полномочия, вследствии – не получили месячный оклад за март. Об этом стало известно из ответа на информационный запрос Українських Новин. Зарплату за март этого года не получили 94 народных депутата из-за того, что в этот период они не выполняли свои депутатские полномочия. Среди них: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пятый президент, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко и депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук. Они не исполняли депутатские полномочия 2 месяца подряд – в марте и феврале. Список народных депутатов, которые не исполняли депутатские полномочия в марте:1. Абрамович Игорь Александрович2. Алексеев Сергей Олегович3. Арахамия Давид Георгиевич4. Аристов Юрий Юрьевич5. Бабенко Николай Викторович6. Березин Максим Юрьевич7. Бойко Юрий Анатольевич8. Бондарь Виктор Васильевич9. Борт Виталий Петрович10. Бужанский Максим Аркадьевич11. Буймистер Людмила Анатольевна12. Вакарчук Святослав Иванович13. Васильковский Игорь Игоревич14. Вацак Геннадий Анатольевич15. Володина Дарья Артемовна16. Герасимов Артур Владимирович17. Герус Андрей Михайлович18. Гетманцев Даниил Александрович19. Горенюк Александр Александрович20. Горобец Александр Сергеевич21. Гришина Юлия Николаевна22. Гузенко Максим Васильевич23. Гузь Игорь Владимирович24. Данилов Виталий Богданович25. Деркач Андрей Леонидович26. Дубинский Александр Анатольевич27. Дубневич Ярослав Васильевич28. Ефимов Максим Викторович29. Заблоцкий Марьян Богданович30. Забродский Михаил Витальевич31. Зуев Максим Сергеевич32. Иванов Владимир Ильич33. Ивахив Степан Петрович34. Исаенко Дмитрий Валерьевич35. Кива Илья Владимирович36. Кинзбурская Виктория Александровна37. Кисель Юрий Григорьевич38. Кисилев Игорь Петрович39. Кот Андрей Богданович40. Ковалев Артем Владимирович41. Кожемякин Андрей Анатольевич42. Козак Тарас Романович43. Колихаев Игорь Викторович44. Корниенко Александр Сергеевич45. Королевская Наталия Юрьевна46. Красов Алексей Игоревич47. Кузьмин Ренат Равелийович48. Кулинич Олег Иванович49. Лабазюк Сергей Петрович50. Лабунская Анжелика Викторовна51. Лопушанский Андрей Ярославович52. Лунченко Валерий Валерьевич53. Левочкин Сергей Владимирович54. Магомедов Муса Сергоевич55. Макаренко Михаил Васильевич56. Макаров Олег Анатольевич57. Мамоян Чисто Чолоевич58. Минько Сергей Анатольевич59. Нагорняк Сергей Владимирович60. Нестеренко Кирилл Александрович61. Никитина Марина Викторовна62. Новинский Вадим Владиславович63. Палица Игорь Петрович64. Петевка Василий Васильевич65. Пономарев Александр Сергеевич66. Порошенко Петр Алексеевич67. Пузанов Александр Геннадиевич68. Рабинович Вадим Зиновьевич69. Радина Анастасия Олеговна70. Рублев Вячеслав Владимирович71. Рудик Кира Александровна72. Саврасов Максим Витальевич73. Савченко Ольга Станиславовна74. Солод Юрий Васильевич75. Соломчук Дмитрий Викторович76. Столар Вадим Михайлович77. Стрихарский Андрей Петрович79. Струневич Вадим Олегович79. Суркис Григорий Михайлович80. Тимошенко Юлия Владимировна81. Ткаченко Александр Владиславович82. Устинова Александра Юрьевна83. Фельдман Александр Борисович84. Холодов Андрей Иванович85. Христенко Федор Владимирович86. Шаповалов Юрий Анатольевич87. Шахов Сергей Владимирович88. Шевченко Евгений Владимирович89. Шенцев Дмитрий Алексеевич90. Шкрум Алена Ивановна91. Шпенов Дмитрий Юрьевич92. Юрченко Александр Николаевич93. Якименко Павел Витальевич94. Яценко Антон Владимирович Депутаты не исполняли в марте депутатские полномочия Депутаты, которые за март не получили зарплату за депутатские полномочия 94 народных депутата не исполняли в марте депутатские полномочия Ранее Українські Новини сообщали, председатель парламента Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук за апрель получили почти по 90 тысяч гривен зарплаты. А должностной оклад президента Владимира Зеленского за март составил 28 тысяч гривен.