Почти сотня депутатов Рады не получили выплаты в марте за депутатские полномочия

В то время, как Верховная Рада урезала заработную плату для чиновников до окончания карантина, около сотни депутатов, в том числе Давид Арахамия, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и Святослав Вакарчук второй месяц подряд не исполняют депутатские полномочия, вследствии – не получили месячный оклад за март. Об этом стало известно из ответа на информационный запрос Українських Новин.

Зарплату за март этого года не получили 94 народных депутата из-за того, что в этот период они не выполняли свои депутатские полномочия.

Среди них: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пятый президент, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко и депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук. Они не исполняли депутатские полномочия 2 месяца подряд – в марте и феврале.

Список народных депутатов, которые не исполняли депутатские полномочия в марте:

1. Абрамович Игорь Александрович

2. Алексеев Сергей Олегович

3. Арахамия Давид Георгиевич

4. Аристов Юрий Юрьевич

5. Бабенко Николай Викторович

6. Березин Максим Юрьевич

7. Бойко Юрий Анатольевич

8. Бондарь Виктор Васильевич

9. Борт Виталий Петрович

10. Бужанский Максим Аркадьевич

11. Буймистер Людмила Анатольевна

12. Вакарчук Святослав Иванович

13. Васильковский Игорь Игоревич

14. Вацак Геннадий Анатольевич

15. Володина Дарья Артемовна

16. Герасимов Артур Владимирович

17. Герус Андрей Михайлович

18. Гетманцев Даниил Александрович

19. Горенюк Александр Александрович

20. Горобец Александр Сергеевич

21. Гришина Юлия Николаевна

22. Гузенко Максим Васильевич

23. Гузь Игорь Владимирович

24. Данилов Виталий Богданович

25. Деркач Андрей Леонидович

26. Дубинский Александр Анатольевич

27. Дубневич Ярослав Васильевич

28. Ефимов Максим Викторович

29. Заблоцкий Марьян Богданович

30. Забродский Михаил Витальевич

31. Зуев Максим Сергеевич

32. Иванов Владимир Ильич

33. Ивахив Степан Петрович

34. Исаенко Дмитрий Валерьевич

35. Кива Илья Владимирович

36. Кинзбурская Виктория Александровна

37. Кисель Юрий Григорьевич

38. Кисилев Игорь Петрович

39. Кот Андрей Богданович

40. Ковалев Артем Владимирович

41. Кожемякин Андрей Анатольевич

42. Козак Тарас Романович

43. Колихаев Игорь Викторович

44. Корниенко Александр Сергеевич

45. Королевская Наталия Юрьевна

46. ​​Красов Алексей Игоревич

47. Кузьмин Ренат Равелийович

48. Кулинич Олег Иванович

49. Лабазюк Сергей Петрович

50. Лабунская Анжелика Викторовна

51. Лопушанский Андрей Ярославович

52. Лунченко Валерий Валерьевич

53. Левочкин Сергей Владимирович

54. Магомедов Муса Сергоевич

55. Макаренко Михаил Васильевич

56. Макаров Олег Анатольевич

57. Мамоян Чисто Чолоевич

58. Минько Сергей Анатольевич

59. Нагорняк Сергей Владимирович

60. Нестеренко Кирилл Александрович

61. Никитина Марина Викторовна

62. Новинский Вадим Владиславович

63. Палица Игорь Петрович

64. Петевка Василий Васильевич

65. Пономарев Александр Сергеевич

66. Порошенко Петр Алексеевич

67. Пузанов Александр Геннадиевич

68. Рабинович Вадим Зиновьевич

69. Радина Анастасия Олеговна

70. Рублев Вячеслав Владимирович

71. Рудик Кира Александровна

72. Саврасов Максим Витальевич

73. Савченко Ольга Станиславовна

74. Солод Юрий Васильевич

75. Соломчук Дмитрий Викторович

76. Столар Вадим Михайлович

77. Стрихарский Андрей Петрович

79. Струневич Вадим Олегович

79. Суркис Григорий Михайлович

80. Тимошенко Юлия Владимировна

81. Ткаченко Александр Владиславович

82. Устинова Александра Юрьевна

83. Фельдман Александр Борисович

84. Холодов Андрей Иванович

85. Христенко Федор Владимирович

86. Шаповалов Юрий Анатольевич

87. Шахов Сергей Владимирович

88. Шевченко Евгений Владимирович

89. Шенцев Дмитрий Алексеевич

90. Шкрум Алена Ивановна

91. Шпенов Дмитрий Юрьевич

92. Юрченко Александр Николаевич

93. Якименко Павел Витальевич

94. Яценко Антон Владимирович

Депутаты не исполняли в марте депутатские полномочия

Депутаты, которые за март не получили зарплату за депутатские полномочия

94 народных депутата не исполняли в марте депутатские полномочия

Ранее Українські Новини сообщали, председатель парламента Дмитрий Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук за апрель получили почти по 90 тысяч гривен зарплаты.

А должностной оклад президента Владимира Зеленского за март составил 28 тысяч гривен.