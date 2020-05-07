ДБР розслідує обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Державне бюро розслідувань почало розслідувати обмеження вироблення електроенергії на атомних електростанціях, в той час, як Директор держпідприємства "Гарантований покупець" Петриковець Костянтин вважає, що незважаючи на відключення декількох енергоблоків АЕС, ціна електроенергії для населення не зміниться.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Державним бюро розслідувань та розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України", - сказано в ньому.

Наголошується, що посадові особи міністерства затвердили оновлений прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2020 рік.

Їм передбачені виведення підприємства державного сектору економіки атомної галузі в резерв і робота на зниженій потужності.

Також збільшено обсяг закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Зазначено, що у зв'язку з цим відбувається зниження виробництва атомної галузі на 8,6%, що може привести до зупинення енергоблоків АЕС, збитків державному бюджету України та банкрутства об'єкта державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Як повідомляли Українські Новини, в. о. міністра енергетики Ольга Буславец заявила, що скорочення атомної генерації – вимушений крок.

Крім того, надлишки атомної енергії в Україні можуть направити на майнінг криптовалют.