підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій ще 2,8 мільярда гривень
07 травня 2020, четвер, 15:08 21
Економіка 2020-05-07T16:30:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій ще 2,8 мільярда гривень

Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій ще 2,8 мільярда гривень

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій
Пенсія
Пенсія

Сьогодні, 7 травня, згідно із затвердженим графіком Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за травень в той час, як з 4 травня частина пенсіонерів отримають підвищену пенсію після її індексації.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) в соціальній мережі Facebook.

Так, ПФУ спрямовано 2,8 мільярда гривень па пенсійні виплати. З початку травня вже профінансовано пенсій на суму 11,5 мільярда гривень.

Фінансування пенсій за травень. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій за травень. Інфографіка: ПФУ

В Пенсійному фонді нагадали, що всі пенсіонери отримають виплату пенсій у визначену кожному дату виплати в установленому порядку. Пенсію будуть зараховувати на рахунок пенсіонера в банку або доставлено листоношами додому тим пенсіонерам, які обрали АТ "Укрпошта".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Пенсійний фонд виплатив "коронавірусну тисячу".

Тим часом, щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати не тільки великий стаж (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але і до виходу на відпочинок отримувати високу зарплату.

Більше новин про: ПФУ Пенсійний фонд пенсія фінансування пенсій

Пенсійний фонд надіслав ще 4,7 млрд гривень на фін...
Більше 8 млн пенсіонерів в травні отримають підвищ...
Пенсійний фонд почав фінансувати пенсії за травень...
У Києві пенсіонери вишикувалися в чергу, щоб отрим...
У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список
Новини
В Україні технічно неможливо збільшити частку атомної енергетики, – Котко 16:24
У квітні виробництво дорогою "зеленої" електроенергії збільшилося в два рази, поки дешевої скоротилося 16:20
Для українських заробітчан планують організувати безкоштовні чартерні рейси в Польщу 16:15
Кабмін звільнив мовного омбудсмена Монахову 16:08
Рада ввела регулярне тестування на COVID-19 для медиків, які працюють з коронавірусними пацієнтами 15:51
більше новин
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
Національний банк понизив гривню. Курс валют на сьогодні 05:30
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok