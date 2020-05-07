Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій ще 2,8 мільярда гривень

Сьогодні, 7 травня, згідно із затвердженим графіком Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за травень в той час, як з 4 травня частина пенсіонерів отримають підвищену пенсію після її індексації.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) в соціальній мережі Facebook.

Так, ПФУ спрямовано 2,8 мільярда гривень па пенсійні виплати. З початку травня вже профінансовано пенсій на суму 11,5 мільярда гривень.

Фінансування пенсій за травень. Інфографіка: ПФУ

В Пенсійному фонді нагадали, що всі пенсіонери отримають виплату пенсій у визначену кожному дату виплати в установленому порядку. Пенсію будуть зараховувати на рахунок пенсіонера в банку або доставлено листоношами додому тим пенсіонерам, які обрали АТ "Укрпошта".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Пенсійний фонд виплатив "коронавірусну тисячу".

Тим часом, щоб отримувати високу пенсію в Україні, потрібно мати не тільки великий стаж (від 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), але і до виходу на відпочинок отримувати високу зарплату.