Грозы, град и мокрый снег. Спасатели предупредили о непогоде в Украине

В среду, 6 мая, по всей Украине пройдут дожди, местами грозы, град и шквалы. В Карпатском регионе ожидается мокрый снег.

Об этом пишет пресс-служба ГосЧС.



"По данным УкрГидрометцентра, 6 мая в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Прогноз погоды 6 мая. Карта: Укргидрометцентр



Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла.



Днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки.



Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами. А Наталка Диденко прогнозирует аномальную погоду до конца недели с грозами, градом, шквалами и похолодание.