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06 мая 2020, среда, 10:57 2156 Карта
Общество 2020-05-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Грозы, град и мокрый снег. Спасатели предупредили о непогоде в Украине

Грозы, град и мокрый снег. Спасатели предупредили о непогоде в Украине

Валерия Драгомирова
Дожди, Непогода, Град, Гроза, ГосЧС
Гроза
Гроза

В среду, 6 мая, по всей Украине пройдут дожди, местами грозы, град и шквалы. В Карпатском регионе ожидается мокрый снег.

Об этом пишет пресс-служба ГосЧС.

"По данным УкрГидрометцентра, 6 мая в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности).

Прогноз погоды 6 мая. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды 6 мая. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до 27-30 градусов тепла, к середине месяца станет чуть прохладнее, 27-29 тепла.

Днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки.

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами.  А Наталка Диденко прогнозирует аномальную погоду до конца недели с грозами, градом, шквалами и похолодание.

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