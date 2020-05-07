Мокрый снег, дожди и порывы ветра до 20 м/с: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди и мокрый снег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Так, сообщается, что в течение суток в западных областях ожидаются порывы ветра до 20 м\/с. "По данным УкрГидрометцентра, 7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях и Киеве значительные дожди, в Карпатах значений мокрый снег; в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м\/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град. Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами. Также стало известно, что в Киеве в начале мая за три дня выпала месячная норма осадков. А 7 мая в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ночью сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.