Мокрый снег, дожди и порывы ветра до 20 м/с: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди и мокрый снег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в течение суток в западных областях ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра, 7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях и Киеве значительные дожди, в Карпатах значений мокрый снег; в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град.

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами.

Также стало известно, что в Киеве в начале мая за три дня выпала месячная норма осадков.

А 7 мая в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ночью сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.