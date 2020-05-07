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07 мая 2020, четверг, 14:01 915
Общество 2020-05-07T14:30:03+03:00
Українські Новини
Мокрый снег, дожди и порывы ветра до 20 м/с: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Мокрый снег, дожди и порывы ветра до 20 м/с: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются значительные дожди и мокрый снег. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что в течение суток в западных областях ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра, 7 мая ночью и утром в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, днем и в Винницкой областях и Киеве значительные дожди, в Карпатах значений мокрый снег; в течение суток в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град.

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие с адской жарой с ураганами и засухами. 

Также стало известно, что в Киеве в начале мая за три дня выпала месячная норма осадков.

А 7 мая в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ночью сильный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

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