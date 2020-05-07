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07 мая 2020, четверг, 13:40 442
Общество 2020-05-07T14:00:01+03:00
Українські Новини
Как в Киеве утилизируют медицинские отходы

Как в Киеве утилизируют медицинские отходы

Елена Новикова
Виталий Кличко, Маски, Медицинские отходы, Перчатки, Утилизация медотходов
Маска и перчатки. Фото: Pixabay
Маска и перчатки. Фото: Pixabay

В столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства здравоохранения Украины, в то время, как в Киеве планируют открыть пункты приема медотходов.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время брифинга в четверг, 7 мая.

"Медицинские отходы являются одними из самых опасных: они содержат патогенные микроорганизмы и токсичные вещества, что является причиной инфекционных и неинфекционных болезней и приводит к загрязнению среды. Утилизация медицинских отходов в Украине с нарушением требований и нормативов предусматривает административную или уголовную ответственность. В столице все медицинские отходы уничтожают по правилам, которые прописаны в приказе Министерства здравоохранения", - сказал Кличко.

Отмечается, что отходы сортируют в специальные емкости и сжигают с соблюдением всех норм. Только так можно обезвредить инфекцию, может содержаться в отходах.

"Что касается одноразовых масок и перчаток, которыми пользуются жители города. Называть их медицинскими отходами нельзя. Но и выбрасывать просто так, на улицу - тоже нельзя. Потому, это, прежде всего, наносит вред экологии. Использованные медицинские маски и перчатки надо складывать в отдельный пакет и выбрасывать его только в мусорные баки. Далее, при сортировке, эти пакеты отбирают для дальнейшего сжигания", - добавил мэр столицы.

Отходы сжигают в печи при температуре 800-1000 градусов. Шлак удаляют, а дым перед выбросом очищают установленной нормы.

"Хочу подчеркнуть, что таким образом утилизируют маски, например в Китае, как сообщали местные специалисты", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в части киевских аптечных сетей есть в наличии медицинские маски за 15-17 гривен за штуку и антисептики за 34-330 гривен за штуку (цена зависит от объема препарата и страны-производителя).

Кроме того, на брифинге Виталий Кличко рассказал о том, что 10 продовольственных рынков начали работать в Киеве.

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