В Киеве смертельное ДТП с 4 автомобилями: водитель потерял сознание за рулем

В Киеве водитель микроавтобуса Renault потерял сознание за рулем и столкнулся с несколькими автомобилями. Микроавтобус влетел в дерево, водитель погиб на месте. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария произошла на проспекте Победы. Отмечается, что водитель автобуса не был пристегнут ремнями безопасности.

В аварии также были подбиты внедорожник Toyota, легковые автомобили Chery, Chevrolet и Ford. В районе метро Берестейская образовалась пробка.

Как сообщали Українські Новини, из-за пылевой бури на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" произошло ДТП с жертвами. Движение перекрывали полностью.

Ранее в Харькове скорая попала в ДТП. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Также ранее 3 члена экипажа "скорой помощи" были госпитализированы из-за ДТП во Львове.

А под Одессой из-за тумана столкнулись десяток машин и автобус: есть жертвы.