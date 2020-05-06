Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС. Один военный ранен

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 6 мая, один украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Указано, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск, враг получил достойный отпор.

Большинство обстрелов позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Авдеевки, Павлополя, Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли в районе Попасной.

Указано, что вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений ООС во вторник, 5 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также в Вооруженных силах коронавирусом болеет 30 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания.