Боевики пять раз обстреляли позиции сил ООС. Один военный ранен

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 6 мая, один украинский военнослужащий ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини. Указано, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82-мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. С помощью штатного вооружения, украинские военнослужащие вовремя прекращали преступные действия оккупационных войск, враг получил достойный отпор. Большинство обстрелов позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе Авдеевки, Павлополя, Пески. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли в районе Попасной. Указано, что вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Как сообщали Українськi Новини, боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений ООС во вторник, 5 мая, потерь среди украинских военнослужащих нет. Также в Вооруженных силах коронавирусом болеет 30 человек, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания.