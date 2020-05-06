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06 мая 2020, среда, 21:01 166
Общество 2020-05-06T21:01:17+03:00
Українські Новини
Большая часть рынков Украины сегодня уже заработала, - Минэкономразвития

Большая часть рынков Украины сегодня уже заработала, - Минэкономразвития

Ольга Фандорина
Рынок, Рынки, ослабление карантина, Открытие рынков
Рынок
Рынок "Соличный" Фото: payspace

По состоянию на 6 мая, более половины продовольственных рынков в Украине восстановили работу. Об этом заявил министр экономразвития Игорь Петрашко в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Миэкономразвития.

По словам министра, на данный момент работу восстановили 469 из 872 продовольственных рынков.

Также Петрашко напомнил, что с 11 мая в Украине возобновится работа предприятий общественного питания на вынос, летних площадок кафе и ресторанов. Министр добавил, что правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице.

"Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, могут обратиться к своим региональных центров занятости и получить средства на выплаты зарплат работникам2, — добавил Петрашко.

 

Напомним, после того, как в столице проверили больше трех десятков продовольственных рынков и разрешили работать первым пяти, заработал киевский рынок "Базар" возле станции метро "Лесная".

Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.

Уже 1 мая открылись некоторые столичные рынки. Они работают с учетом требований правительства.

В Киевской области 13 агрорынков возобновили работу. Они тоже вынуждены соблюдать противоэпидемические требования.

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