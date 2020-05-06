СБУ задержала агента ФСБ, который собирал сведения об украинских ракетных разработках

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении агенту Федеральной службе безопасности России, пытавшемуся собрать данные о военных разработках в ракетостроительной отрасли, в то время, как ранее участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, житель Луганской области по заданию российской спецслужбы установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к соответствующей документации.

За передачу сведений, интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили украинской спецслужбе.

Правоохранители задержали агента при попытке передачи представителям ФСБ секретной технической документации о современном ракетном комплексе.

По заключению экспертов, информация, которая могла попасть российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины.

Указано, что их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности государства.

Подозреваемому инкриминируется ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании агенту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева. Вскоре контрразведка СБУ задержала фигуранта по этому делу.