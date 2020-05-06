Сервис Glovo "доехал" до Борисполя и Броваров Киевской области

После того, как Международная компания Uber приняла решение о прекращении деятельности сервиса доставки еды UberEats в Украине, сервис Glovo начал работу в Борисполе и Броварах Киевской области.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Сервис быстрой курьерской доставки Glovo продолжает расширять зону покрытия в Киевской области. С сегодняшнего дня воспользоваться услугами сервиса Glovo могут жители Борисполя и Броваров", - говорится в нем.

Отмечается, что зона действия сервиса в Борисполе полностью покрыла основные микрорайоны города - Шевченковский, Центральный и Зоряный и вышла за пределы города.

При этом в Броварах в зону покрытия Glovo вошла вся территория города от границ Киева к железной дороге, а также частично микрорайон Торгмаш.

Как сообщали Українські Новини, сервис доставки товаров Glovo не ограничил работу на период карантина, из-за чего спрос на доставку вырос, и многие заведения, в том числе и "Макдональдс", стали обслуживать только онлайн-заказы.

В рамках карантина правительство решило закрыть заведения питания, развлечений и услуг и запретить работу метрополитена с 17 марта.