Британия обвиняет Россию и Иран в попытках украсть данные о коронавирусе

После того, как стало известно о хакерских атаках на пользователей приложения Zoom с целью воровать личные данные пользователей, Британия предъявила обвинения Ираку и России в попытках выкрасть данные о коронавирусе у Британии. Об этом передает Daily Mail. В частности, британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок издал директиву, позволяющую разведке "бороться с иностранными шпионами" в сфере здравоохранения. Страны обвиняются во взламывании сетей университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса, в которые входят исследования, реакции на болезнь и тд. По словам Daily Mail, хакеры пытались получить доступ к электронной почте и серверам университетов и научных учреждений. "Похоже, они пытаются украсть информацию о нашей реакции на коронавирус", — заявилодин из источников. При этом Daily Mail утверждает, что ни одна из кибератак не была успешной. Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.