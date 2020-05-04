Британия обвиняет Россию и Иран в попытках украсть данные о коронавирусе

После того, как стало известно о хакерских атаках на пользователей приложения Zoom с целью воровать личные данные пользователей, Британия предъявила обвинения Ираку и России в попытках выкрасть данные о коронавирусе у Британии. Об этом передает Daily Mail.

В частности, британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок издал директиву, позволяющую разведке "бороться с иностранными шпионами" в сфере здравоохранения.

Страны обвиняются во взламывании сетей университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса, в которые входят исследования, реакции на болезнь и тд.

По словам Daily Mail, хакеры пытались получить доступ к электронной почте и серверам университетов и научных учреждений.

"Похоже, они пытаются украсть информацию о нашей реакции на коронавирус", — заявилодин из источников.

При этом Daily Mail утверждает, что ни одна из кибератак не была успешной.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.