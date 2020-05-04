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  • Британия обвиняет Россию и Иран в попытках украсть данные о коронавирусе
04 мая 2020, понедельник, 14:51 364
Мир 2020-05-04T15:15:01+03:00
Українські Новини
Британия обвиняет Россию и Иран в попытках украсть данные о коронавирусе

Британия обвиняет Россию и Иран в попытках украсть данные о коронавирусе

Елизавета Кесельман
Россия, Ирак, Британия, Хакеры, Взлом
Взлом Фото: pixabay
Взлом Фото: pixabay

После того, как стало известно о хакерских атаках на пользователей приложения Zoom с целью воровать личные данные пользователей, Британия предъявила обвинения Ираку и России в попытках выкрасть данные о коронавирусе у Британии. Об этом передает Daily Mail. 

В частности, британский министр здравоохранения Мэт Хэнкок издал директиву, позволяющую разведке "бороться с иностранными шпионами" в сфере здравоохранения.

Страны обвиняются во взламывании сетей университетов и ученых, занимающихся изучением коронавируса, в которые входят исследования, реакции на болезнь и тд. 

По словам Daily Mail, хакеры пытались получить доступ к электронной почте и серверам университетов и научных учреждений.

"Похоже, они пытаются украсть информацию о нашей реакции на коронавирус", — заявилодин из источников.

При этом Daily Mail утверждает, что ни одна из кибератак не была успешной.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ заявила, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

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