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06 мая 2020, среда, 13:45 237
Верховная Рада и партии 2020-05-06T14:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" за снижение суммы залога для кандидатов на местных выборах

"Слуга народа" за снижение суммы залога для кандидатов на местных выборах

Ярина Вацяк
Слуга народа, Местные выборы, Давид Арахамия, Местные выборы-2020
Давид Арахамия, вредседатель фракции
Давид Арахамия, вредседатель фракции "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" выступает против любых ограничений и барьеров на местных выборах и намерена инициировать их устранение в то время, как Рада намерена сократить размер денежного залога на местных выборах в 9 раз.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"У нас партия называется "Слуга народа" и это (ограничения по выдвижению только от партий) противоречит самому принципу, что любой человек из народа может баллотироваться и не иметь существенных ограничений, поэтому мы решили, что позиция фракции и партии такова, что мы против всех барьеров: 2/3, 5%... Искусственные барьеры, мы будем настаивать на их устранении", - сказал он.

По словам Арахамии, "Слуга народа" выступает за снижение суммы залога для кандидатов на местных выборах, законопроект о котором проголосован в первом чтении, а также против того, чтобы мэры баллотировались только от партий.

Как сообщали Українськi Новини,  финансирование местных выборов в 2020 сократили на 1 млрд гривен.

Ранее Кабинет министров предлагал сократить финансирование местных выборов практически до нуля. 

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