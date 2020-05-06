"Слуга народа" за снижение суммы залога для кандидатов на местных выборах

Партия "Слуга народа" выступает против любых ограничений и барьеров на местных выборах и намерена инициировать их устранение в то время, как Рада намерена сократить размер денежного залога на местных выборах в 9 раз.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"У нас партия называется "Слуга народа" и это (ограничения по выдвижению только от партий) противоречит самому принципу, что любой человек из народа может баллотироваться и не иметь существенных ограничений, поэтому мы решили, что позиция фракции и партии такова, что мы против всех барьеров: 2/3, 5%... Искусственные барьеры, мы будем настаивать на их устранении", - сказал он.

По словам Арахамии, "Слуга народа" выступает за снижение суммы залога для кандидатов на местных выборах, законопроект о котором проголосован в первом чтении, а также против того, чтобы мэры баллотировались только от партий.

Как сообщали Українськi Новини, финансирование местных выборов в 2020 сократили на 1 млрд гривен.

Ранее Кабинет министров предлагал сократить финансирование местных выборов практически до нуля.