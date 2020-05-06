Банковая похвасталась, что Зеленский использует юмор как оружие в международной дипломатии

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, ответственный за международные отношения, Игорь Жовква считает, что президент Владимир Зеленский, который хочет, чтбы СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества, использует юмор как оружие в международной дипломатии.

Об этом рассказал Жовква в интервью Bituk.media сообщает пресс-служба Офиса президента

По его словам, с самого начала каденции Владимира Зеленского на должности президента многие представители иностранных государств проявили большой интерес к главе Украинского государства. Поэтому в рамках саммитов Владимир Зеленский проводил до 20 встреч. График был настолько плотный, что приходилось отказывать отдельным делегациям в аудиенции.

Жовква отметил, что юмор стал сильным инструментом Зеленского в международной дипломатии.

"Это то, что ценится в дипломатии. Это то, что не всем свойственно - и профессиональным дипломатам, и президентам других стран. Но это оружие, которое есть у нашего Президента. Он его очень часто и умело использует", - рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский рассказал о своих впечатлениях о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что у него прекрасное чувство юмора.

Также в сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, показав на экране чат, в котором общаются лидеры мировых держав. Зеленский также выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).