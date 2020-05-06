Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії

Заступник керівника Офісу Президента України, відповідальний за міжнародні відносини, Ігор Жовква вважає, що президент Володимир Зеленський, який хоче, аби СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства, використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії.

Про це розповів Жовква в інтерв'ю Bituk.media повідомляє пресслужба Офісу президента

За його словами, з самого початку каденції Володимира Зеленського на посаді Президента багато представників іноземних держав виявили великий інтерес до Глави Української держави. Тому в межах самітів Володимир Зеленський проводив до 20 зустрічей. Графік був настільки щільний, що доводилося відмовляти окремим делегаціям в аудієнції.

Жовква наголосив, що гумор став сильним інструментом Зеленського у міжнародній дипломатії.

"Це те, що цінується в дипломатії. Це те, що не всім притаманно – і професійним дипломатам, і президентам інших держав. Але це та зброя, яка є у нашого Президента. Він її дуже часто та вміло використовує", – розповів він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розповів про свої враження про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, зазначивши, що у нього чудове почуття гумору.

Також у мережі з'явилося відео, як "Квартал 95" розважав гостей під час закритої частини 16-го щорічного форуму YES, показавши на екрані чат, в якому спілкуються лідери світових держав. Зеленський також виступив з "Кварталом 95" на форумі Ялтинська європейська стратегія (YES).