В ОАЭ горел 45-этажный небоскреб. В результате пожара пострадали около 10 человек

Отмечается, что пожар возник изначально на 10 этаже в 21:00 по местному времени. На момент возникновения пожара спасатели успели эвакуировать более 250 семей, после чего загорелся весь небоскреб. Спасатели использовали дроны для поиска людей в здании.

Местные власти связались с владельцем здания, и тот заверил, что людям предоставят временное жилье.

A massive #fire is tearing through skyscraper in #UAE #Sharjah #الشارقة Several injured as fire breaks out at UAE residential tower



At least seven people treated for minor injuries from the fire in the 48-storey Abbco Tower in Sharjah.#Sharjah#AlNahda pic.twitter.com/EOfhk6j5zd