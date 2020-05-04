350 украинцев вернулись домой из Египта и ОАЭ

350 украинцев вернулись домой из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что за прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе работники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд 13 тыс. человек.

Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

"Также вчера пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - говорится в сообщении.

Также указано, что все пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение "Дій вдома" пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

За прошедшие сутки нарушителей самоизоляции на границе не было обнаружено.

Как сообщали Українськi Новини, 3 марта более 550 пассажиров прибыли в Украину спецрейсами из США, Португалии, Франции и Швейцарии.

Украина восстановила ряд специальных рейсов из-за границы.