В Минфине рассказали, сколько Украина потратила на борьбу с коронавирусом за два месяца

С марта на предотвращение распространения коронавируса, из-за которого продлили карантин до 22 мая, потрачено 1,8 млрд гривен бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українськi Новини.

Отмечается, что, по данным Государственного казначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 1,8 млрд гривен, в том числе 455 млн гривен средств госбюджета и 1,3 млрд гривен средств местных бюджетов.

"Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2 398 млн гривен (512 млн гривен - государственный бюджет, 1,886 млн гривен - местные бюджеты)", - сказано в сообщении.

Указывается, что 640,8 млн гривен было потрачено на медикаменты, медицинские изделия; 552,8 млн гривен - на приобретение медицинского оборудования; 462,5 млн гривен - на медицинские маски, антисептики, экспресс-тесты; 121,6 млн гривен - на услуги по предоставлению нерегулярных пассажирских перевозок (организация перевозки пациентов, больных коронавирусом, медицинских работников, перевозки персонала); 22,1 млн гривен - работы по капитальному ремонту объектов; 4,2 млн гривен - услуги по предоставлению питания пациентам, больным коронавирусом.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле население больше сдавало валюты, чем покупало.

Ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее.