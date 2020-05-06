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06 мая 2020, среда, 10:00 1828
Кабмин 2020-05-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин проведет заседание

Сегодня Кабмин проведет заседание

Анна Рудык
Кабмин, Кабинет Министров, Правительство, Заседание Кабмина
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

После того, как 4 мая во время заседания правительство приняло решение о продлении карантина, Кабинет Министров проведет заседание в среду, 6 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 13:00 и пройдет под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Для СМИ заседание будет проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщали Українськi Новини, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина, который ввели в Украине с 12 марта. Согласно плану, первый этап выхода из карантина введут, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания Covid-19 среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%. Второй этап введут, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных ежедневно снижается.

Также в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений

Тем временем Украина почти два месяца на карантине.

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