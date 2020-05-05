В СБУ сообщили, сколько украинцев находятся в плену боевиков в ОРДЛО

В то время, как ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменивать 50-100 беркутовцев на одного украинского военного, по состоянию на 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе удерживаются 214 украинцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает "Радио Свобода".

При этом в ведомстве отметили, что список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Тем временем, недавно прошел очередной этап обмена удерживаемыми лицами, в результате которого удалось освободить 20 украинцев.