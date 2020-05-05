В Днипре возобновляется движение общественного транспорта с 12 мая

Со вторника, 12 мая, в Днепре возобновляется ​​работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов в связи с отменой части ограничительных мер карантина. Об этом заявил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев.

Так, сообщается, что для проезда необходимо будет иметь спецбилет, средства защиты и удостоверение личности.

"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - отметил Игорь Маковцев.

Перевозки будут происходить в соответствии с ограничения по количеству сидячих мест в транспортном средстве.

Кроме этого, с 6 мая откроются дополнительные пункты выдачи специальных билетов:

Самарский райсовет, ул. 20-летия Победы, 51; Новокодацкий райсовет, ул. Сергея Нигояна, 77; "Автотранспортное предприятие - 11205", ул. Калиновая, 87; Троллейбусное депо № 2, КП "ДЭТ", ул. Б. Хмельницкого, 31-А.

Время работы пунктов: понедельник - пятница, с 10:00 до 16:00. Продолжать выдавать спецбилеты будут и на просп. Яворницкого, 75.

Схема движения общественного транспорта в Днипре. Карта: dniprorada.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Днипровский метрополитен закрыт с 17 марта с 15:00.

Ранее мэр города Борис Филатов заявлял, что с 4 мая можно будет посещать зеленые зоны, которые не подпадают под запрет.