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05 мая 2020, вторник, 22:00 15
Общество 2020-05-05T22:01:58+03:00
Українські Новини
В Днипре возобновляется движение общественного транспорта с 12 мая

В Днипре возобновляется движение общественного транспорта с 12 мая

Елена Новикова
Карантин, Общественный транспорт, карантин в Днипре, ослабление карантина
Общественный транспорт
Общественный транспорт

Со вторника, 12 мая, в Днепре возобновляется ​​работа всего электротранспорта и 39 автобусных маршрутов в связи с отменой части ограничительных мер карантина. Об этом заявил директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровской городского совета Игорь Маковцев.

Так, сообщается, что для проезда необходимо будет иметь спецбилет, средства защиты и удостоверение личности.

"Для пользования городским транспортом необходимо иметь специальный билет, удостоверение личности и средства индивидуальной защиты (маску и перчатки). Также с 12 мая восстанавливается плата за проезд согласно установленному тарифу. В связи с ослаблением карантина, которое анонсировали в правительстве, транспортом пользоваться и представители бизнеса. Какие именно это будут категории, будет понятно, когда Кабмин опубликует постановление", - отметил Игорь Маковцев.

Перевозки будут происходить в соответствии с ограничения по количеству сидячих мест в транспортном средстве.

Кроме этого, с 6 мая откроются дополнительные пункты выдачи специальных билетов:

  1. Самарский райсовет, ул. 20-летия Победы, 51;
  2. Новокодацкий райсовет, ул. Сергея Нигояна, 77;
  3. "Автотранспортное предприятие - 11205", ул. Калиновая, 87;
  4. Троллейбусное депо № 2, КП "ДЭТ", ул. Б. Хмельницкого, 31-А.

Время работы пунктов: понедельник - пятница, с 10:00 до 16:00. Продолжать выдавать спецбилеты будут и на просп. Яворницкого, 75.

Схема движения общественного транспорта в Днипре. Карта: dniprorada.gov.uaСхема движения общественного транспорта в Днипре. Карта: dniprorada.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, Днипровский метрополитен закрыт с 17 марта с 15:00.

Ранее мэр города Борис Филатов заявлял, что с 4 мая можно будет посещать зеленые зоны, которые не подпадают под запрет.

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